“Ya no hay pretexto” para defender a grupos delictivos: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no defender a grupos delictivos, ya que “ya no hay pretexto” ante los recursos que se destinan a la población.

Luego de las amenazas lanzadas por grupos delictivos en Guanajuato el fin de semana, dijo que ello está relacionado con el huachicol que se permitió durante muchos años.

Al hacer mención de ello en su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario aprovechó para exhortar a la población a no proteger a la delincuencia.

“Antes podría existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo, y se están destinando recursos al pueblo como nunca, entonces no hay justificación para decir voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensas, voy a ser base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir”, indicó.

Tras convocar a que “no se metan en eso”, apuntó que hay forma de tener ingresos con los apoyos que se están canalizando a todas las comunidades”.

Explicó que los grupos delictivos tienen “nóminas” para repartir apoyos semanales, “por eso cuando hay una detención y cuando interviene la guardia nacional salen a enfrentar, a quemar carros. Ojala se entienda que eso no es conveniente y que no hay que estar apoyando a esos grupos”.

El Jefe del Ejecutivo señaló que su administración busca garantizar el bienestar para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, para lo cual la prioridad es atender las causad que originan la violencia y la inseguridad, así como no permitir la impunidad ni en los casos de huachicoleros, grupos delictivos, o la delincuencia de cuello blanco como el caso de los factureros.