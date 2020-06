Ratifica 'El Marro' que su madre fue arrestada y promete más violencia

Celaya, Gto. Entre los 26 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) detenidos ayer en Celaya, Guanajuato, está la mamá de José Antonio Yépez El Marro, según confirmó el propio presunto líder del grupo delictivo.

A través de redes sociales, Yépez difundió dos videos para agradecer el apoyo de sus colaboradores, para prometerles apoyo, para informar que arrestaron a su mamá y para prometer más violencia.

La tarde del sábado, después de un operativo realizado por autoridades federales y estatales, integrantes del CSRL quemaron 21 automóviles, seis negocios y un lote baldío en Celaya.

En un video difundido en redes sociales, El Marro asegura que fueron detenidas varias mujeres, a quienes grabaron y golpearon, según la versión. .

Video: José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", flaco y llorando agradece a las mujeres y pide ayuda a los Guanajuatenses, "Siempre estare con ustedes, aunque me dejen solo como un pinche perro me les voy a cerrar putos" dice aunque hoy su gente quemó vehículos a inocentes #Celaya pic.twitter.com/viaGBDd74P — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) June 21, 2020

“Les agradezco de a madre, y si quisiera que me echaran la mano un poco más para arriarle con estos pinches putos, porque esas son mamadas, porque como quiera entre cabrones no pasa nada; esas son mamadas entre mujeres, los hijos de su puta madre las tienen grabándoles audios y madreándolas", señaló.

José Antonio Yépez agradeció el apoyo que recibió en varios municipios y el respaldo que le brindan a su familia.

“Siempre voy estar con ustedes hasta que me cargue la verga, siempre los voy a apoyar, siempre me voy a rajar bandera con estos hijos de su puta madre, de aquí hasta que nos lleve la verga, aunque me quede solo, aunque me dejen solo como un pinche perro, me les voy aferrar”, remata el mensaje primer mensaje.

En el segundo video, Yépez da a entender que los operativos de seguridad son para apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Advirtió que podría subordinarse a grupos criminales de la frontera y con el Cártel de Sinaloa, para evitar que entre a Guanajuato el CJNG.

El líder del CSRL dijo que el gobierno es “un vendido, ratero y pasado de mierda”.

Video 2/2: "El Marro", "El Gobierno solo apoya al CJNG, aunque me cueste trabajarle a algunos señores de Sinaloa, a ustedes no los voy a dejar entrar, gobierno pasado de V, vende países, pinche puto Mencho hijo de su ptm viejo gonorriento culero que ni la cara da" dice #Celaya pic.twitter.com/GUVx4HB7qD — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) June 21, 2020

“Humillaron e hicieron lo que quisieron con la familia, putos, pero para que chinguen a su madre, les voy a rajar su madre, van a ver”, advirtió.

José Antonio Yépez reveló que su madre fue arrestada, pero dijo que por ella y su familia “le voy echar huevos. ¡A mí no me espantan!”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que fueron quemados vehículos, taxis, camiones, camionetas, tractocamiones y negocios en el Libramiento Sur, en la zona centro, de Celaya, en las comunidades de Ojo Seco, Santa María del Refugio, Rincón de Tamayo y en Michinelas.

Los ataques también se registraron en la colonia Jardines, Los Fresnos, La Trinidad y en El Vergel, entre otros puntos.

El secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, confirmó que arrestaron a 26 hombres y mujeres del CSRL. También que aseguraron armas, municiones y vehículos.

“En varias comunidades rurales de Celaya, se logran importantes detenciones de presuntos integrantes del CSRL”, señaló en su cuenta de Twitter.