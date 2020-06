En 2019 Yeidckol ordenó depositar $394.9 millones a un empresario

El texto advierte que la entonces presidenta en funciones de Morena habría incurrido en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionada con el desvío de dinero destinado a gasto corriente en actividades políticas. Funcionarios federales señalaron que la denuncia se encuentra en análisis, por lo que aún el Ministerio Público Federal no ha determinado si se iniciará una carpeta de investigación en la que se deba citar a comparecer a Polevnsky, o si bien solicita a los denunciantes mayores elementos de prueba.

Sábado 20 de junio de 2020. Yeidckol Polevnsky ordenó por escrito, el 31 de diciembre de 2019, que se transfirieran recursos de Morena por 312 millones 444 mil 479 pesos en favor de la Inmobiliaria Moscati de Querétaro SA de CV y 82 millones 555 mil pesos a la Constructora Estrada Miranda Proyecto y Construcción SA de CV. En media hora se pagaron esas cantidades a las empresas del propietario mayoritario, Enrique Borbolla, con objeto de construir o remodelar edificios que no se identificaron en los contratos.

El 14 de mayo, el CEN instruyó con carácter de urgente a Yeidckol Polevnsky y al secretario de Finanzas, a que presentaran un informe detallado. ­Polevnsky envió un correo electrónico el 19 de mayo, pero omitió referir la existencia de los dos contratos citados arriba. Ante la falta de documentación que avalara ese informe vía correo electrónico, en sesión urgente el CEN solicitó la comparecencia inmediata de ­Polevnsky y el secretario de Finanzas, a más tardar el 26 de mayo. Ninguno se presentó y fueron citados de nueva cuenta para el 1º de junio.

Desembolso por adelantado

Joel Frías explicó entonces que: El 29 de diciembre de 2019, ­Yeidckol Polevnsky firmó y celebró los ­siguientes contratos: el primero con la empresa Moscati por 312 millones 444 mil 800 pesos, y el segundo con la empresa Estrada Miranda por 82 millones 555 mil pesos. En síntesis, en los contratos se pactó el desembolso por adelantado de cantidades muy ­considerables, a cambio de un servicio no especificado, que no había sido prestado y no tiene fecha de inicio .

Así, el 31 de diciembre, a las 16:15 horas en un escrito, Polevnsky solicitó al contador Frías que realizara dos transferencias: una por 312 millones 445 mil pesos a Inmobiliaria Moscati en la cuenta clabe 044680035052697689, de Scotiabank. El RFC ­empresarial es IMQ-150217-PG6, y su correo electrónico es: tesorerí[email protected]; y la segunda operación en favor de la empresa Estrada Miranda, por 82 millones 555 mil pesos, en la cuenta clabe 044680256006121799, también de Scotiabank. El RFC de esa ­empresa es EMP-181129-5Z5. El correo ­electrónico de esa firma también es: tesorerí[email protected].

Minutos después, el mismo 31 de diciembre, entre las 16:59 horas y las 17:29, se realizaron 24 ­transferencias electrónicas desde la cuenta 0108935467 a nombre de MORENA CEN EGRESOS, a las dos empresas de Grupo Ebor.

Joel Frías confirmó haber realizado las transacciones por instrucciones de Polevnsky, quien a su vez había celebrado el contrato aun sin su firma.