Actualiza Andrés Manuel López Obrador su declaración patrimonial

Ciudad de México. En la actualización de su declaración patrimonial, Andrés Manuel López Obrador afirmó que los únicos ingresos que percibe son los del cargo de Presidente de la República y reportó que no tiene ningún bien inmueble ni vehículo, además de que no participa en ninguna empresa o sociedad ni tiene cuentas bancarias distintas a su tarjeta de nómina.

En el portal Declaranet, administrado por la Secretaría de la Función Pública, el mandatario señaló que los ingresos anuales netos por su cargo público son de un millón 567 mil 640 pesos, al tiempo que dijo no tener otras ganancias por actividades industriales, comerciales o financieras, así como por servicios profesionales.

De la misma forma, indicó que no cuenta con fondos de inversión, seguro de separación individualizado, valores bursátiles ni bonos. También reportó en ceros los rubros de bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones cuentas bancarias y otro tipo de valores.

López Obrador aseguró en su declaración que tampoco tiene préstamos o comodatos por terceros; participación en empresas, sociedades o asociaciones; apoyos o beneficios públicos ni participa en fideicomisos.

Como se informó en este diario, el pasado 8 de junio el mandatario anunció que en breve presentaría su declaración de bienes como corresponde a la ley.

En esa misma ocasión, afirmó: “no he adquirido ningún bien, no tengo dinero en banco, no tengo cuentas bancarias, nada mas donde me pagan y eso lo administra Beatriz (Gutiérrez Mueller, su esposa). Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, no ahora, llevo así creo que 30 años.”