Revés de la Corte a Trump; sigue vivo el DACA

Viernes 19 de junio de 2020. Nueva York. En una inesperada derrota para Donald Trump, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos falló en contra de su cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual protege de la deportación a casi 700 mil migrantes indocumentados que llegaron siendo menores de edad, lo que provocó festejos entre activistas jóvenes conocidos como dreamers y otros defensores de derechos de los inmigrantes, así como una furiosa respuesta del presidente.

El jefe de la Suprema Corte, el conservador John Roberts, escribió la opinión de la mayoría de cinco contra cuatro, en la cual determinó que el gobierno de Trump canceló el programa de manera arbitraria y caprichosa , violando reglas administrativas de procedimiento. Con ello, el DACA sigue vigente, permitiendo que los beneficiarios –80 por ciento de ellos de origen mexicano– trabajen y estudien de manera legal, por ahora, en este país.

La decisión no fue sobre la constitucionalidad de la decisión de cancelar el DACA, sino sobre el proceso empleado por esta administración para anularlo, y por lo tanto el tribunal no está rechazando su eventual cancelación. Así, el fallo es un triunfo temporal, ya que no fue rechazada la propuesta de anular al DACA, sino sólo la forma en que se hizo.

Sin embargo, fue una victoria para los aproximadamente 700 mil beneficiados y sus defensores, quienes estaban esperando otro resultado, y ahora algunos expertos calculan que el futuro del programa se posterga hasta después de las elecciones presidenciales en noviembre.

Este triunfo es testamento a nuestro poder como jóvenes inmigrantes y nuestros aliados en lucha para proteger al DACA de incesantes ataques del gobierno de Trump desde que fue electo; y hemos mantenido protegidos a casi 700 mil de la deportación , comentó Greisa Martinez-Rosas, originaria de Hidalgo y una líder de United We Dream.

Esta victoria está enraizada en una larga historia de organización de jóvenes indocumentados superando los límites de lo posible , comentó Tania Unzueta, directora política de Mijente y ex beneficiada del DACA.

“Un gran día para los dreamers, sus familias y las organizaciones que luchan con ellos”, comentó Oscar Chacon, de Alianza Americas, pero recordó: estamos celebrando hoy, pero la lucha está lejos de acabar .

La embajadora de México en Washington, Martha Bárcenas, comentó: saludo esta decisión, ya que da certeza inmediata a todos los beneficiarios del DACA y les permite permanecer junto a sus familias . La embajada de México apoyó a la defensa del programa en la disputa legal presentada ante la Suprema Corte.

El ex presidente Barack Obama, quien impulsó el DACA como orden ejecutiva hace justo ocho años esta semana, festejó el fallo y llamó por la elección de Joe Biden –su vicepresidente y ahora candidato demócrata a la presidencia– y una mayoría demócrata en el Congreso para “proteger a los dreamers”.

Biden, por su parte, hizo una promesa: “en el primer día, enviaré un proyecto de ley al Congreso que cree una ruta clara para la ciudadanía de los dreamers y los 11 millones de indocumentados que ya están fortaleciendo nuestra nación. Ya está atrasada”.