No hay sitio para simuladores sin afinidad con el proyecto: AMLO

Cuernavaca, Mor. “Ya no hay cabida para simuladores”, lo más honesto es que no se ocupe un cargo en el gobierno “si no se tiene afinidad con el proyecto” de transformación, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que vendrán más renuncias, como las tres que ayer trascendieron.

Aclaró que no le pidió a Mónica Maccise que dimitiera como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pero subrayó que la aceptará para seguir combatiendo el racismo y la discriminación, pero “no de manera simulada”. En su lugar nombrará a una mujer indígena.

Confirmó que Asa Cristina Laurell dimitió a la subsecretaría de Integración de la Salud, por diferencias con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, porque “yo le di mayor confianza (a él), porque es una gente honesta, íntegra, lo mismo que al subsecretario Hugo López-Gatell”. Y en el caso de Mara Gómez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que son los familiares de víctimas quienes están exigiendo su renuncia.

En conferencia de prensa, el mandatario federal resaltó en su gobierno quiere gente comprometida con la transformación, “honesta”. Cada quien es libre de decidir y “lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando”.

Aseguró que en el caso de Conapred así ocurrió, “porque creo que no se debió convocar al foro. Quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno, en lo que corresponde a nosotros, lo que tiene que ver con las facultades del Ejecutivo”.

“Quiero aclarar que nosotros, de verdad, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación”, subrayó, e informó que analizará con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, si Conapred se creó que por acuerdo o decreto presidencial para que se integre la Oficina de Derechos Humanos de la dependencia, a fin de que se reduzca el aparato burocrático.

Además, sostuvo, “me corresponde nombrar a una gente con convicciones, que realmente esté en contra del racismo y la discriminación. Yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque son los más humillados, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo en México”.

Al preguntarle sobre Mara Gómez, el mandatario expresó Ya también renunció -y volteó a ver a la secretaria de Goberación. Hoy también. Aseguró además que está demostrado que no es cierto que no tuviera recursos ni para pagar el teléfono, como ella dijo. “Las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia. No le vamos a fallar al pueblo y queremos gente comprometida con la transformación, gente honesta.

“Ya no hay cabida para simuladores, y por eso hemos dicho que estamos en un momento de definiciones, ¿estamos a favor de la transformación o no?; ¿estamos a favor de que se mantenga el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios?”

A pregunta expresa, sobre la dimisión de Asa Cristina Laurell a la subsecretaría de Integración de la Salud, dijo que fue por diferencias con Alcocer, “a pesar de ser una mujer destacadísima”.