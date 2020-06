Funcionarios de Morelos acusados, sin responsabilidad administrativa: AMLO

Cuernavaca, Mor. Al informar que no hay responsabilidad administrativa en funcionarios de Morelos acusados de desvío de recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su gobierno se actuará siempre con apego a la verdad porque no se trata de acusar por acusar con propósitos políticos o partidistas.

“No hay elementos en estos casos que se mencionan en Morelos porque Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera me informó sobre lo que les estoy planteando; sí hubo una investigación para varios funcionarios pero no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita”, señaló en conferencia de prensa matutina, realizada este viernes desde el campo militar ubicado en Cuernavaca.

En presencia del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el mandatario dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera terminó la indagatoria y concluyó “que no hay elementos para continuar con una investigación y llevar el caso a la Fiscalía (general de la República) que es la que tendría que resolver. Hay otras denuncias pero no de parte nuestra, no lo que tiene que ver con el Ejecutivo federal”.