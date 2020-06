Notable tendencia a la baja en casos de Covid-19 en CDMX: López-Gatell

Al explicar a los gobernadores la metodología para calcular el semáforo Covid semanal para cada entidad federativa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en la Ciudad de México hay “una notable tendencia” a la baja de casos en la comunidad, aun cuando el grado de hospitalización permanece casi sin cambios.

“Lo mismo vemos aquí y con gran entusiasmo que en la Ciudad de México la tendencia del síndrome Covid, a pesar de que la hospitalización esté prácticamente estable, es decir, ni sube ni baja, aunque tiene un leve descenso, la tendencia del síndrome en la comunidad sí tiene ya una muy reconocible tendencia al descenso”, señaló durante una sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en la que participaron funcionarios federales.

Según fuentes consultadas de la Conago, de nueva cuenta se espera que la mitad del país siga en rojo (el nuevo semáforo entra en vigor el lunes próximo) y el resto en naranja, aunque sí hubo cambios de entidades, unas bajaron y otras subieron respecto al riesgo máximo frente a Covid, indicaron. La Ciudad de México se encuentra actualmente en rojo.

El subsecretario destacó ante los gobernadores que los criterios utilizados para definir el semáforo para cada entidad son estrictamente técnicos, no políticos, mediáticos o de alguna otra naturaleza.

Mostró gráficas y a partir de los datos más recientes de la Secretaría de Salud indicó que en el Valle de México son ya 27 días con una curva “en general plana” en cuanto a camas ocupadas en nosocomios de personas enfermas a causa del coronavirus. Desde el 25 de mayo, en promedio, ha cambiado muy poco, salvo los fines de semana en los que se cae la notificación por razones naturales de dinámica del personal de salud.

No obstante, cuando se considera el periodo de 14 días – de incubación del virus o de transcurso de la enfermedad- permite ver la tendencia general que, en este caso de hospitalización en el Valle de México, es decreciente. “Muy poco pero es decreciente”, mencionó el doctor López-Gatell a los 32 mandatarios y/o su representantes que sesionaron hoy a través de videoconferencia.

El funcionario pidió respetuosamente a los gobernadores designar a una persona que vigile la actualización de datos que se envían a la base nacional.

En específico se requiere información al día en cuanto al porcentaje de camas ocupadas en los hospitales Covid, tanto las generales, como las adaptadas para tener ventilador y de terapia intensiva.

López-Gatell inició su explicación con la importancia de la metodología del semáforo, aspecto que ubicó como de principal inquietud de las autoridades locales.

“En el semáforo que nosotros presentamos no existe otro criterio que no sea el técnico. Es decir, no hay lugar a que por las distintas dinámicas sociopolíticas o mediáticas pudiéramos llegar a un punto en donde se adapta el semáforo de manera específica para esa inquietud. No tendría sentido hacerlo así, nos engañaríamos todos porque la nación no tendría un instrumento guía ”, subrayó.

Literalmente, agregó, el semáforo es la brújula.

Ponderó el diálogo constructivo “para ir perfeccionando los detalles de la calificación del semáforo” y puso como ejemplo de solución de discrepancias un reciente caso en Querétaro, donde la entidad le hizo ver a la Federación que no tenía en la plataforma de información sobre ocupación hospitalaria en tiempo real, la actualización de unas camas de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que sí están disponibles.

Ello afectaba el indicador de porcentaje de ocupación hospitalaria y llevaba a un cambio cualitativo en la calificación de ese indicador y del conjunto del semáforo para la semana siguiente.

Por tanto, se identificó la “traba menor” de alguien que todavía no subía los datos; el asunto se solucionó y la calificación será enmendada, explicó.

Al entrar en materia, el doctor López-Gatell recordó a los mandatarios que no existe una sola curva epidemiológica nacional sino estatales e incluso subestatales.

Precisó que los indicadores son de proporción y otros de tendencia.

Los primeros son: ocupación hospitalaria reportada en la red nacional, acerca de todos aquellos designados para la atención de Covid-19, con pacientes de enfermedad respiratoria grave. En abril eran 645 hospitales y actualmente son más de 803 hospitales en función, mezcla de nosocomios federales – incluidos algunos administrados por las Fuerzas Armadas- y locales.

Subrayó entonces la importancia de tener actualizados los datos porque si algunos no reportan en tiempo real, al momento que se hace la evaluación semanal no se verán reflejados los indicadores.

El segundo factor son los casos sospechosos a Covid; aquí la fuente es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria y se toma en cuenta la información de la semana completa, de las muestras de laboratorio y cuántas resultaron positivas.

La tasa cruda de positividad, dijo, se ubica actualmente entre 40 y 45 por ciento de las muestras tomadas, la cual se prevé continúe las siguientes semanas, como promedio nacional, pero hay variaciones importantes a nivel estatal, lo cual refleja la tendencia de la epidemia, tal como se ha observado en otras epidemias como la de influenza.

En tanto, el factor de tendencia se refiere al número de hospitalizados en inmuebles Covid, según la tasa por cada 100 mil habitantes, tanto críticos como no críticos, en una ventana de 14 días, debido a que ese lapso es el promedio de incubación del virus y duración de la enfermedad leve.

En cuanto a tendencia del síndorme Covid se reporta igualmente la incidencia por cada 100 mil habitantes, esto es, conjunto de casos tanto hospitalizados como no hospitalizados, confirmados y sospechosos.

La razón de este criterio, precisó, es que hay una gran variabilidad y, en general, “retraso en el proceso de confirmación por laboratorio, preocupación grande que tenemos en distintas magnitudes, todas las entidades federativas, todas las instituciones nacionales de salud, tienen importantes retrasos en el proceso de confirmación”, por lo cual López-Gatell propuso que el tema se analice de manera particular en una próxima sesión.

Un factor crítico de ello, abundó, es la saturación de la capacidad diagnóstico pero también los procesos de transporte de muestra y de los procesos de integración de los datos a las plataformas.

Por ello los que actualmente están como sospechosos se suman a los confirmados y esto nos da una apreciación cercana al tiempo real.