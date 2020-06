México apoyará a la OMS desde el Consejo de Seguridad: De la Fuente

Ciudad de México. Desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México seguirá apoyando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), “porque más allá de las limitaciones y de algunos errores que pudiera haber tenido en el manejo de la pandemia del Covid-19, es nuestra mejor opción”, advirtió el embajador Juan Ramón de la Fuente.

Aunque algunos países están interesados en debilitarla, “lo que más le conviene al mundo es fortalecerla, como la agencia de la ONU encargada de la seguridad sanitaria y de la prevención de futuras epidemias”, recalcó el representante diplomático de México ante Naciones Unidas.

Explicó que desde la perspectiva del sistema multilatreal y de la ONU, la respuesta de la OMS a la pandemia se tardó y ese retraso de unos días y semanas sí tuvo consecuencias. Sin embargo, recalcó no hay que perder de vista que la OMS reacciona con la información que le remiten los países, ya que tampoco puede intervenir en la soberanía de cada nación.

Durante una reunión virtual con senadores de todas las fuerzas políticas,en la que recibió felicitaciones por la incorporación de México como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, De la Fuente dijo que México tiene mucho que ofrecer a ese organismo,pero “con humildad” aprovechará el multilateralismo, para recoger experiencias, aciertos y errores de estos tiempos tan difíciles.

De entrada, el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal, destacó que fue una votación histórica, de 187 votos a favor de que México sea miembro permanente de ese órgano, donde se toman las decisiones de mas alto nivel de la ONU.

El embajador de la Fuente agregó que fue decisivo el respaldo de América Latina,pese a las diferencias en algunos temas, como el de Venezuela y Bolivia, el gran trabajo diplomático de la cancillería y el papel que México ha jugado en los 75 años de la ONU.

Expuso que será una enorme oportunidad y reto para nuestro país en medio de la grave situación sanitaria y económica que aqueja al mundo por la pandemia del COVID 19.

Incluso, destacó, la única resolución tangible y concreta, en torno a la emergencia sanitaria, fue la propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que los medicamentos, vacunas e insumos para atender la pandemia sean de acceso generalizado y no se privilegien interese económicos en su distribución a nivel mundial.

Cuando esa resolución se aprobó, dijo, consideró que se habían abierto las puertas para estar ahora en el máximo organismo de decisión de la ONU.

En la sesión de preguntas y respuestas, expuso que el Covid-19 obliga al Consejo de Seguridad de la ONU a replantearse que el tema de salud forme parte de la agenda de ese organismo, porque las pandemias seguramente se repetirán en los próximos años y afectan a la humanidad.

No había estado en la agenda, dijo, “pero en este momento hay una gran discusión y no dudo que eventualmente quede de alguna manera incorporado, aunque hay países que están interesados en que no llegue,los que están interesados en debilitar a la OMS, que México ha estado apoyando y vamos a seguir apoyando”.

El embajador de la Fuente recalcó que México trabaja o muy de cerca con el grupo que esté revisando el problema de las epidemias, a la luz de lo que podemos anticipar que venga en el futuro, que serán nuevos episodios.

Explicó que se está tratando de examinar que es lo que más conviene desde la perspectiva de la ONU, si fortalecer a la OMS o genera algunas otras instancias que, sin competir con la OMS pudieran tener un carril más directo Consejo de Seguridad.