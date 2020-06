Libertades, desarrollo y soluciones pacíficas, agenda mexicana en ONU

Zapotlán de Juárez, Hgo. Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, México promoverá el cumplimiento de derechos fundamentales, que en ningún conflicto se utilice la fuerza ni se imponga el poder hegemónico de las potencias; impulsará la cooperación para el desarrollo sustentable, a fin de que las “naciones ricas y organismos financieros internacionales apoyen a gobiernos y pueblos a combatir el hambre, las epidemias”, evitar el racismo y la discriminación en todas sus expresiones. También, promoverá inversiones y programas de desarrollo regional para frenar la migración.

Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó claro el rechazo de su gobierno a la cooperación militar, y dijo que la elección es un reconocimiento a “la grandeza histórica y cultural de nuestro país”. Para Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, los 187 votos ayer obtenidos demuestran que “el gobierno de la cuarta transformación genera consensos para el mundo”. Informó que México también fue electo para formar parte del Consejo Económico y Social de la ONU.

En conferencia de prensa, tras felicitar al cuerpo diplomático por este logro, en especial el trabajo de De la Fuente, quien se hará cargo de la nueva encomienda, López Obrador agradeció a los pueblos y gobiernos del mundo su respaldo.

Resaltó que a su gobierno lo caracteriza que “no queremos cooperación militar. No queremos que nos apoyen con helicópteros artillados, no queremos armamentismo, queremos cooperación para el desarrollo. La paz es fruto de la justicia, no queremos enfrentar la violencia con la violencia. Esto ha significado un viraje en políticaexterior”.

En el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5i), el presidente resaltó el propósito de hacer valer la tradición de política exterior de México, sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Eligen a México para el Consejo de Seguridad de la ONU > https://t.co/CpIOs5B3DG#QuedémonosEnCasa pic.twitter.com/tT1DmdGHrp — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) June 17, 2020

Asimismo, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, así como la lucha por la paz y la seguridad internacionales, como establece el artículo 89 de la Constitución.

Planteó que México promoverá en el Consejo de Seguridad de la ONU que se cumplan “los derechos fundamentales proclamados por el presidente Franklin Delano Roosevelt, el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de culto, el derecho a vivir libres de miedos y temores y el derecho a vivir libres de miseria”.

También, procurará que en ningún conflicto se utilice la fuerza, y que en ningún caso, se imponga el poder hegemónico de las potencias. “México siempre votará a favor de la no violencia, guiados por el principio del presidente Benito Juárez García de que entre los individuos como entre las naciones el derecho al respeto ajeno es la paz”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, como miembro no permanente, “representa un honor, por lo que proyectará a nivel global sus prioridades, como la solución pacífica de las controversias”.

Subrayó que se impulsará la perspectiva de género y el combate a la pobreza, “que ahora se agudizará con el Covid-19.

A su vez, en videoconferencia desde Nueva York, De la Fuente, dejó claro que la candidatura fue austera, “no costó dinero al país”, utilizando el presupuesto regular de la embajada en esa ciudad estadunidense.

“No hubo recepciones, viajes, invitaciones a embajadores o regalos como se hacían en el pasado y que algunos siguen haciendo. Nosotros hicimos dos eventos culturales”, la Guelaguetza y un concierto ofrecido por la Orquesta Juvenil de la UNAM. Agradeció en especial, el apoyo al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

“Se cumplió con la misión que nos encomendó en esta primera etapa. En octubre asistimos como oyente y en enero (próximo), México estará en la mesa del Consejo de Seguridad de las Naciones. Esa no es tarea de un solo hombre, es trabajo en equipo”, aseveró el ex rector de la UNAM.

Subrayó que México logró el respaldo de la mitad de las naciones latinoamericanas, “en un cabildeo complicado… No se puede dejar de reconocer la presencia de México en América Latina, más allá de problemas de la región y de las diferencias que tenemos con algunos de nuestros hermanos latinoamericanos. Aún en el marco de las diferencias que tenemos en el esquema multilateral, podemos trabajar juntos en o que sí estamos de acuerdo”, mencionó.