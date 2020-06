No descarto, pero "veo que no será posible" viajar a EU para T-MEC: AMLO

“Ya veo que no va a ser posible” viajar a Estados Unidos para iniciar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) aunque aún no lo descarto; de todas maneras, celebro que el Congreso haya aceptado un periodo extraordinario para facilitar la entrada en vigor del acuerdo comercial "si así lo deciden los legisladores", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó en conferencia de prensa que le comentaron que se trata de "ciertas leyes" que deben revisarse y, en su caso aprobarse antes del 1 de julio para facilitar la entrada en vigor del T-MEC. Aclaró que “no son leyes que puedan detener la entrada en vigor del tratado, pero sí están relacionadas y queremos que no haya ningún obstáculo para entre en vigor".

Cuestionado acerca de la posibilidad de descartar el viaje al país del norte, dijo: “yo creo que sí, porque ya está el tiempo metido y no va a ser ya posible. No lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible”, sostuvo.