Familiares de desaparecidos mantendrán plantón en el Zócalo

Ciudad de México. Aunque la reunión celebrada el martes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se desarrolló en un ambiente “amistoso”, los familiares de personas desaparecidas que se mantienen en plantón en el Zócalo desde hace casi dos semanas reiteraron que el campamento se mantendrá hasta que se destituya de su puesto a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez.

Beatriz Torres Zuleta, una de las participantes en el plantón, explicó en entrevista que durante el encuentro con el funcionario también se le insistió en la demanda de que se lleve a cabo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Fue un diálogo, porque no hubo ningún acuerdo, y estuvo muy tranquilo. Se puede decir que fue amistoso, porque él quería escuchar nuestras inquietudes, pero quedó claro que no nos vamos a retirar hasta que no salga Mara de la CEAV”, enfatizó la madre de Manuel Amante Torres, desaparecido en 2016 en el estado de Jalisco.

“Él (Encinas) nos dijo que no tiene la facultad para destituir a Mara, que la tiene el Senado, pero le respondimos que eso puede pasar si el Presidente lo prueba, y quedó de consultarlo con él. Sobre la reunión con López Obrador, nos dijo que estaba un poquito difícil, por su agenda, pero quedó en buscar una oportunidad para ver si lo lográbamos”, indicó

Otra de las peticiones centrales de las víctimas que permanecen en plantón es que el gobierno federal envíe médicos a atender a las manifestantes, “porque ahora sólo nos mandan paramédicos que nos toman los signos vitales pero no traen medicamentos ni aparatos para medir el azúcar”, pese a que al menos 15 madres son diabéticas.

De igual forma, en el encuentro se le exigió a Encinas que se apliquen pruebas de detección de Covid-19 entre los inconformes y que se reactiven los planes de búsqueda de sus seres queridos, pues las diligencias “llevan casi un año paradas y nos han bloqueado muchas cosas”.

En redes sociales, los familiares que se mantienen en plantón anunciaron que darán una conferencia de prensa este jueves a las 10 horas en el Zócalo para informar sobre los avances del diálogo con las autoridades federales.