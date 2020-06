Crimen de Estado, homicidio de juez Villegas: ministro Zaldívar

Ciudad de México. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa fue un crimen de Estado.

Al participar en la videoconferencia “Los ministros hablan: El Poder Judicial frente a la pandemia”, Zaldívar abrió su presentación señalando: “que no haya duda que este es un crimen de Estado, y que cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado, aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción.”

El ministro presidente hizo alusión a la definición más general de crimen de Estado, donde se incluye a los delitos cometidos por no solo por agentes estatales, sino también por particulares, con la complicidad, tolerancia u omisión del Estado.

Sentenció: “Si este caso no se resuelve será una derrota para el Estado mexicano, si este caso no se resuelve el estado de derecho quedará herido de muerte”.

Afirmó que en el caso del juez Villegas, él contaba con protección, pero optó por renunciar a ella. Señaló incluso que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al revisar el tipo de asuntos que tenía bajo su estudio, le envió un oficio solicitándole que reconsiderara, pero el juzgador reiteró su decisión de no contar con escoltas.

Narró que alguna vez habló con él y le señaló que “se sentía más a gusto, llamaba menos la atención, sentía que no corría ningún riesgo”, y añadió que no tenían conocimiento de que el juez ultimado haya recibido ninguna amenaza.

Zaldivar agradeció las condolencias expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su consejero jurídico Julio Scherer, al resto del gabinete y a los miembros del Poder Judicial Federal y de los estados que han expresado su condena por este crimen.

Señaló que habló con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonzo Durazo, con quien dijo se revisarán los protocolos de seguridad para proteger a los juzgadores.

Adelantó que el CJF tomará medidas para reforzar la seguridad de jueces y magistrados y rechazó las versiones de que el juez Villegas se quedó sin guardaespaldas debido a medidas de austeridad, ya que dijo, hay un presupuesto asignado para esta tarea, la cual es prioritaria para el Poder Judicial.

También señaló que se comunicó con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, en quien dijo, tiene toda su confianza personal y profesional para investigar estos hechos.