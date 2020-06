Condena AMLO "crimen atroz" del juez Villegas y su esposa

Puebla, Pue. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato del juez federal Ulises Villegas Ortiz y su esposa ocurrido ayer en Colima. "Es un crimen atroz. Ya estamos trabajando de manera conjunta con el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República para castigar a los responsables. Ya estamos actuando. Nuestro más sentido pésame por este abominable crimen".

López Obrador dijo que son buenas las relaciones entre los poderes, "cerramos filas para que estos crímenes no se repitan, que nunca más se repitan estos hechos violentos. "Vamos a informar tanto a la FGR que ya atrajo el caso, como nosotros, del avance de las investigaciones". Pronto va a informarse sobre protocolos de seguridad y todo lo que tenga que hacerse para protegerlos , aunque son hechos "muy dolorosos y producen inquietud pero estamos abocados a que haya paz".

El mandataria señaló que no habrá impunidad y quienes cometen estos delitos serán castigados, insistiendo en que se trabaja de manera conjunta. "La intimidación no procede porque nosotros tenemos la encomienda de garantizar la seguridad. no vamos a ceder ante ninguna amenaza, ninguna intimidación".

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que existe consternación pues ha sido una situación difícil. El juez murió por hacer su trabajo "tenía algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada y lo estaba haciendo bien. Es muy lastimoso".

Reporte de seguridad