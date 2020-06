Iberdrola domina "casi la mitad" del mercado de energía privada en México: AMLO

Mas adelante, el mandatario retomó de nueva cuenta la reunión de los gobernadores panistas -sobre la que insistió en que tiene propósitos electorales- , que quieren echarle la culpa al gobierno federal de la situación que se enfrenta en esos estados en la coyuntura, “como diría el clásico del panismo ¿Y yo por qué?".

“Si ellos no no estan haciendo bien las cosas, si dicen que no les alcanza el presupuesto, pues que apliquen medidas de austeridad. Esos que se reunieron todavía tienen los aviones privados. Y están contratando deuda y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, del os gastos superfluos, no se aprietan el cinturón, les estamos entregando lo que por ley les corresponde, puntualmente las participaciones federales para que no vayan a decir que no les damos su presupuesto.