Gobernadores de AN, en politiquería: AMLO

En su oportunidad, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, censuró la construcción de grupos de gobernadores en el contexto actual de emergencia sanitaria. Sinceramente me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón, pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional .

Más adelante, López Obrador marcaría su distancia respecto a la definición del mandatario veracruzano “yo no diría que es un agrupamiento golpista –con todo respeto a lo que dijo el gobernador–, ni siquiera diría que separatista, es un asunto político y estrictamente llamando las cosas por su nombre, diría politiquero, pero somos libres, prohibido prohibir”. Ironizó con la imputación panista que pretendía una república monárquica, adjudicándole estas pretensiones en la historia a los conservadores.