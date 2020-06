OMS aún no tiene claro el origen del rebrote de Covid-19 en China

Londres. El origen del nuevo brote de infectados por coronavirus en Pekín no está claro, dijeron el lunes funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calificó como una "hipótesis" la afirmación de que podría haber sido causado por importaciones o salmón envasado.

Varios distritos de la capital china establecieron puestos de control de seguridad, cerraron escuelas y ordenaron a las personas hacerse la prueba de coronavirus el lunes tras un aumento inesperado de los casos vinculados con el mayor mercado de alimentos al por mayor en Asia.

Los periódicos estatales informaron que el virus fue descubierto en tablas de cortar usadas para el salmón importado en el mercado capitalino de Xinfadi, en medio de la preocupación por una segunda ola de la pandemia en China.

Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo en una rueda de prensa que es "reticente" a decir que los empaques de salmón podrían ser los causantes de las nuevas infecciones y que la premisa necesita comprobarse.

"Last week, #China reported a new cluster of #COVID19 cases in Beijing, after more than 50 days without a case in that city. More than 100 cases have now been confirmed.



The origin and extent of the outbreak are being investigated"-@DrTedros