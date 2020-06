Interpone Karime Macías denuncia contra Miguel Ángel Yunes

Ciudad de México. La defensa legal de Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, denunció ante la Fiscalía General de Veracruz al ex mandatario estatal, Miguel Ángel Yúnez, así como a Jorge Wincker Ortiz, ex fiscal de la entidad, ambos por el delito de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencia.

De acuerdo con la denuncia, de la que tiene copia La Jornada, los abogados también solicitaron que se les finquen los delitos de coacción, amenaza, violación a la intimidad, además por revelación de secretos, cometidos contra Macías Tubilla y sus tres hijos menores de edad.

En el documento, Karime Macías señaló que Yunes Linares y Winckler Ortiz fomentaron el odio hacia su persona cuando cuando las investigaciones eran contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

“Es un hecho conocido que a finales del año 2016 se instauraron diversas investigaciones ministeriales en contra del C. Javier Duarte de Ochoa, quien en ese entonces era mi esposo y exgobernador del Estado de Veracruz, y derivado de ello, sin razón alguna, comenzaron a suscitarse una serie de hostilidades en mi contra, provocadas por todo el aparato del Estado de Veracruz, que era dirigido por el entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, el C. Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en complicidad con el entonces Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz”.

Narró que a través de diversos medios de comunicación social, estatales y nacionales, así como en diversas plataformas digitales y redes sociales, “fomentaban el odio y repudio social hacia mi persona y hacia mi familia, logrando involucrar con ello a mis padres y a mis menores hijos de identidad resguardada, con iniciales J.D.M., C.D.M. y E.D.M., aun cuando, cabe recalcar, las investigaciones ministeriales que se encontraban realizando, eran en contra de mi ex esposo, sin embargo, aprovechándose indebidamente del poder que tenían a nivel social y con los medios de comunicación, ejecutaban actos en agravio de mi persona, de mis padres y de mis menores hijos”.

Pero no sólo eso, según la denuncia, agregó que derivado de lo anterior, en octubre del año 2016, "ante el riesgo inminente” de que los ex funcionarios “atentaran contra nuestra integridad y nuestra vida, a fin de proteger y preservar el bienestar de la suscrita y de sus menores hijos, me vi obligada a emigrar de la ciudad de Xalapa a Coatzacoalcos, Veracruz; sin embargo, la difusión masiva de improperios ante los diversos medios para provocar en contra de mi familia odio y repudio social, continuaron, por lo que nuevamente me vi en la imperiosa necesidad de proteger a mis menores hijos y decidí trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“No bastando lo anterior, comenzaron a suscitarse acusaciones sin fundamento y amenazas en contra de mi familia, derivadas de diversos rumores esparcidos en medios de comunicación y plataformas digitales, tales como YouTube y la red social de Facebook”.

Indicó que en mayo de 2018, el ahora exfiscal sostuvo que estaba vinculada dentro de un delito grave y había una orden de aprehensión en su contra. "Se advierte claramente el abuso de autoridad de los ex funcionarios que en este acto señalo, puesto que se aprovecharon de su cargo o empleo para emitir actos en su propio beneficio, dado que no tenían prueba alguna en mi contra, por lo tanto también se vio vulnerado mi derecho humano a la presunción de inocencia, al acceso a la justicia y a la seguridad jurídica, tutelados en nuestra Constitución, tratados internacionales y leyes federales y estatales" .

En la actualidad Karime Macìas se encuentra en Reino Unido, donde està pendiente su proceso de extradicciòn por supuesto fraude de 112 millones de pesos cuando fungió como presidenta del DIF estatal.