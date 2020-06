Descarta AMLO entrar en "dimes y diretes" con gobernadores del PAN

Xalapa, Ver.- Ante la definición de posturas del grupo de gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó entrar en “dimes y diretes” en torno a la conducción del gobierno, identificando esas acciones de los mandatarios estatales en el arranque del proceso electoral donde se renovarán la Cámara de Diputados y 15 gubernatruas. “Quisieran los opositores tener mayoría en la Cámara y ganar gubernaturas, lo único que les pido es que se actúe con responsabilidad y no se mezclen las cosas”.

Se refirió a los posicionamientos que este fin de semana fijaron los gobernadores panistas que equipararon su gobierno con una monarquia: “Decirles que yo no me voy a dejar, o no voy a permitir que se menosprecie, ningunee a la investidura presidencial, tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente de que un gobernador acusa al gobierno federal o desde la Presidencia, desde los sótanos del poder, está alentando a grupos opositores en ese estado, ya no se está en los tiempos del autoritarismo”.

López Obrador dijo que ya no existen esos sótanos en donde se encerraban a los opositores en la Secretaría de Gobernación. Destacó que su gobierno se apega a las disposiciones constitucionales en materia fiscal, por lo que se entregan puntualmente las participaciones federales que les corresponden a cada entiadd. “En Veracruz ¿llega o no llega?” preguntó al gobernador veracruzano Cuitláhuac García. “Llega”, respondió éste.

A pregunta expresa si veía en la postura de los gobernadores del PAN una tentativa “golpista” o “separatista”, López Obrador desestimó que las objeciones a su gobierno tengan esa pretensión: “no son separatistas porque no planean desprenderse de la República pero llamando a las cosas por su nombre, diría que es politiquero, pero somos libres, se tiene que garantizar el derecho a disentir. Por eso no incomodarnos, no tener la piel muy delgadita, para resistir hasta lo insultos”.

Insistió en que este nivel de insultos solo lo enfrentaron Benito Juárez y Francisco I Madero , pues ahora “hay hasta un concurso quien me insulta mas quien es el mas majadero, grosero, lépero, pero no pasa nada, yo me atengo a mi tribunal y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia, entonces todo lo demás se explica, de algunos que quieren aprovechar con oportunismo cualquier situación”.

El Presidente señaló que así es en todas partes, por lo que identificó en el proceso electoral parte de las posturas asumidas por los ejecutivos estatales del PAN: “hay elecciones en Chihuahua, hay elecciones en Querétaro” en alusión a estas entidades que están bajo administraciones blanquiazules.

En torno al carácter monárquico, ironizó que es necesario conocer la historia y diferenciar entre una república y una monarquía. Recordó que los tres momentos en la historia donde ha habido monarquía en México fue bajo el auspicio del conservadurismo: Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Ana y Maximiliano de Hasburgo.

Mas adelante, en referencia a una reforma a la constitucional veracruzana que redujo las prerrogativas de los partidos políticos, López Obrador retomó su postura de que debe recortarse los recursos que se otorgan a los partidos a nivel nacional, “ojalá se replique en otras partes”. Asociado a ello, cuestionó la postura del “partido conservador, el mas conservador que en la Cámara de Diputados voto en contra de las pensiones de adultos mayores, de las becas a los estudiantes pobres, la atención médica y medicamentos gratuitos”.

En este sentido calificó que la postura del PAN -al que no mencionó por su nombre – es “miy hipocrita, hay un doble discurso, doble moral, se ensarapan, en vez de decir, somos conservadores que quieren que se ayude a los potentados, gobierno de potentados, una oligarquía. No democracia. Eso es. Imagínense oponerse a que se den pensiones a adultos mayores”