Cuitláhuac García llama "golpista" a creación de grupos de gobernadores

Al asistir a la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes en Xalapa, Veracruz, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, sostuvo que la intención de algunos gobernadores de hacer grupos en el marco de la pandemia es “una intención golpista o separatista”, y convocó a unirse en una misma estrategia nacional para hacer frente a la pandemia.

Durante un balance de lo hecho por su administración en el marco de la emergencia sanitaria, el mandatario veracruzano convocó a los gobernadores del país a reflexionar sobre el interés nacional y cuestionó la formación de grupos. “Nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores colegas míos”, señaló, a la vez que insistió en su llamado a la unidad.

“Sinceramente me parece hasta una intención de agruparse como golpista, perdón pero lo veo de esta manera; separatista, sería mejor la palabra, el hacer grupos para diferir de una estrategia que debe ser nacional. Frente a la pandemia no podemos separarnos, al contrario, tenemos que unirnos. Todos los estados tienen fortalezas, solos no vamos a poder, tenemos que unirnos en una estrategia nacional”, agregó.

Como parte del balance de las acciones de su gobierno, apuntó que su gobierno concuerda con los planteamientos de la Federación para impulsar una transformación de fondo con las políticas y principios de la Cuarta Transformación.

Sobre la emergencia sanitaria recordó que se “desfasó” en la entidad, ya que el primer caso de contagio de Covid-19 se registró más de un mes después de que entró al país, lo cual también ha provocado que el máximo de contagios se retrase y derivará en que el regreso a la nueva normalidad sea después que otros estados

“Tuvimos éxito en todos los municipios. Desde luego es natural que en el municipio donde hubo el primer contagio tenemos ahora el pico, que es el puerto de Veracruz, pero la forma en que se está expandiendo el virus es ir paulatinamente creciendo”.

Recordó que el semáforo en la entidad se encuentra en rojo, por lo que la población debe seguir tomando las precauciones de sana distancia, pero con la incorporación como actividades esenciales de la construcción así como de la minería y el sector automotriz, los dos últimos con poca presencia en la entidad.

Además, indicó que con los programas federales se han entregado apoyos por 12 mil millones de pesos en la entidad durante el confinamiento, lo cual “ha traído tranquilidad” a la entidad.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, explicó que de los 212 municipios, es en cinco donde se concentra la mayor cantidad de población en el estado y la mayor incidencia delictiva.

Veracruz ocupa el lugar 27 a nivel nacional en incidencia delictiva en general, pero es el segundo en secuestro. Explicó que este delito subió desde 2015 y tuvo un repunte en 2019, con un descenso en 2020.

En homicidios dolosos se encuentra el estado en el lugar 19, a la mitad de la tabla, con una incidencia que se concentra en la parte norte y sur.

A la par, presentó un desglose de los aseguramientos de droga, armas combustible robado, lo que derivó en la detención de mil 687 personas.