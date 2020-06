Llama AMLO a recuperar "nuestra libertad", pero "con criterio"

Tras reiterar que los casos de contagios de Covid-19 no se desbordaron y se domó la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “ya hay una luz que indica que vamos a salir del túnel”, y llamó de nueva cuenta a comenzar a salir de manera gradual pero con precaución.

“Recobremos nuestra libertad, nosotros no hemos actuado de manera autoritaria, no hubo toque de queda… pero ya que no dependan sólo de las recomendaciones sanitarias, que ya se dependa de nosotros, vamos a actuar con criterio. Si nos cuidamos vamos a salir adelante. No quedarnos inmovilizados en nuestras casas, poco a poco vamos hacia la nueva normalidad”, indicó este lunes durante su conferencia de prensa que se realizó en esta ocasión en Xalapa, Veracruz.

En esta etapa nueva, agregó el mandatario, no habrá desbordamiento, pero “no es para salir de manera irresponsable y no cuidarnos”.

A la vez, subrayó de nueva cuenta que si hubiese un rebrote se dará marcha atrás, pero si hay los cuidados necesarios se puede transitar hacia la nueva normalidad.

Llamó a buscar el equilibrio entre el cuidado de la salud y la economía, para regresar a la convivencia y a la libertad. “Que no nos invada el miedo, el temor. Ya aprendimos bastante y demostramos ser responsables la mayoría de los mexicanos”.

Además, cuestionó que ante la gran cantidad de información sobre la emergencia sanitaria en el país, cuando se exagera y hay amarillismo se atemoriza a la gente.

Al hablar de la estrategia ante la emergencia sanitaria, el jefe del Ejecutivo insistió que al dejar las decisiones a los científicos y a los médicos se han tenido buenos resultados.

“Lo que tenemos que cuidar es que no se nos dispare el contagio, porque si se dispara el contagio, si no aplanamos la curva, nos va a rebasar, no vamos a tener equipo y médicos para atender a los enfermos, desgraciadamente esto sucedió en muchos países de Europa. En algunos casos hay quejas, yo creo que justificadas, porque no se les daba atención a los mayores, eso afortunadamente no sucedió en nuestro país, no se ha quedado una sola persona sin atención”.

Recordó que se contrataron casi 50 mil trabajadores de la salud, y se formaron en más de tres meses para que aprendieran a intubar y atender a enfermos que necesitaban terapia intensiva.

“Ya eso se logró, ya se domó la pandemia, no nos desbordó, tenemos capacidad para atender enfermos, no se desbordó”, agregó al resaltar que ahora los que entran a terapia intensiva “se están salvando”.

Detalló que hay casos como el de Tabasco en el que aún se está padeciendo la pandemia, pero en el Valle de México ya empieza a mostrarse un descenso ligero.

Ante ello, señaló: “Que es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos: que empecemos a salir, pero que apliquemos lo que ya aprendimos” como la sana distancia, la higiene y el cuidado de la familia, en especial de los adultos mayores.

En el reporte más reciente, indicó, hay mil 385 intubados en el Valle de México, pero se hubieran registrado cuatro mil 700 casos si no se hubieran aplicado las medidas de sana distancia. “No íbamos a poder, por eso fue importante la estrategia”.

Mostró una gráfica presentada el fin de semana por el subsecretario de salud Hugo López-Gatell en la que se explica que sin la jornada nacional de sana distancia se hubiera rebasado la capacidad hospitalaria.