A pesar de la pandemia no hemos tenido "desbordamiento social": AMLO

A pesar de la pandemia que ha obligado a mucha gente que se “busca la vida en las calles y que ha tenido que guardarse, que está padeciendo y sufriendo, no hemos tenido ningún desbordamiento social” debido a la política que ha hecho llegar apoyos como las pensiones de adultos mayores, becas para estudiantes y créditos, entre otras acciones, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició una gira de una semana.

Destacó que de los 2.2 millones de hogares que hay en esta entidad, en 1.9 millones hay beneficiarios de alguno de los programas sociales. Subrayó que en esta coyuntura es prioritario atender al 70 por ciento de las personas mas necesitadas.

En referencia a las caravanas de automóviles de protesta en contra de su gobierno, el mandatario consideró que están en derecho de manifestarse y de oponerse al gobierno, “porque no estamos construyendo una dictadura”, sino una democracia.”Hacen bien en protestar, en manifestarse, no estamos construyendo una dictadura. Llegamos a la Presidencia para hacer valer una auténtica democracia. No todos podemos pensar de la misma manera”.

López Obrador consideró que en la democracia debe haber pluralidad, “tiene que haber oposición, es legal y es legítimo, sólo en las dictaduras no se permite la libre expresión de las ideas. Le tengo mucha confianza al pueblo. Llegué por el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Llegué por el apoyo de la mayoría de los mexicanos, de milones de mexicanos que me apoyaron. En la democracia es la mayoría la que manda, la que decide. Respetando a las minorías, a las libertades.”.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario también desmintió la versión del fallecimiento de Nemesio Oceguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

"Fue un rumor (...) no sucedió lo que se mencionaba, que había fallecido. Mentiras. Todo esto que está sucediendo de noticias falsas”.

Sin embargo, señaló que ya se ha terminado con la impunidad, por lo que ya no hay complicidad entre autoridades y delincuentes, aunque sean de cuello blanco, y si bien ya no se ha priorizado las acciones espectaculares sino la atención a las causas, también se persigue a los criminales.

En torno a la seguridad, dijo que la apuesta de este gobierno es darle atención a las causas, cambió la estrategia pero ya no hay impunidad.

“Antes había contubernio de delincuentes con autoridades. Se llegaba al extremo que los delincuentes imponían a las autoridades municipales, a veces tenían acuerdos con gobiernos estatales y llego al caso vergonzoso que un secretario de Seguridad Pública del gobierno feddral estaba al servicio de la delincuencia, porque este personaje está recluido”.

Citó de nueva cuenta el caso de Veracruz aludiendo a la “honestidad del gobernador Cuitláhuac Garía” que no es como los que habían gobernado antes en esta entidad.