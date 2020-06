Exige el Sinotimex tomar en cuenta a empleados en activo

Expuso que, en cambio, cuando Conrado García desapareció –por una posible orden de aprehensión en su contra– de inmediato Adriana Urrea asumió la dirección del Sutnotimex, sin llevar a cabo asamblea y sólo con empleados despedidos que no habían aceptado la liquidación.

A pregunta expresa, rechazó que el Sinotimex sea un organismo que responda a los intereses de la directora general de Notimex, como afirman los integrantes del Sutnotimex. No somos el sindicato de Sanjuana Martínez , sino un organismo creado en octubre de 2019, para defender los derechos de los sindicalizados.

En entrevista con La Jornada, aclaró que hasta el momento, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) mostró una especial preferencia por el otro organismo gremial que subsiste al interior de esa agencia, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), lo que es indebido, porque no representa a la mayoría.

Pese a ello, dijo, la Secretaría del Trabajo le otorgó la toma de nota. Otra muestra del respaldo que tiene de las autoridades laborales es las muchas irregularidades y violaciones a la ley que se permitieron en el recuento realizado en la JFCA, para determinar si la huelga estallada por el Sutnotimex era o no legal.

Fuera del local de la JFCA, dijo, había golpeadores, se intimidó a los trabajadores –a mí me insultaron y agredieron– y se permitió que votaran quienes ya no tenían relación laboral y hasta personal de confianza.

Con esa decisión y otra posterior, del 13 de mayo, que ordenó a Notimex parar, la autoridad nos dió palo a quienes queremos que la agencia siga dando servicio, se modernice y crezca .

Respecto al pliego petitorio del Sutnotimex, que llevó a la huelga, Rodríguez Espinosa comentó que aunque Urrea sostiene que se violaron 30 cláusulas, en realidad son sólo dos, los vales de canasta básica y la prestación para medicamentos, que desapareció desde 2018 con las medidas de austeridad que instrumentaron en toda la administración pública federal.

Agregó que hay molestia en el Sutnotimex por las fuertes sumas que ese organismo recibía de la empresa en la época de Conrado García, y que ya no tienen. Preguntó por qué Urrea no ha interpuesto la demanda que prometió contra el ex dirigente por sus muchas tropelías.

El secretario general del Sinotimex lamentó que en la reunión del lunes pasado de la Junta de Gobierno de Notimex, no se permitiera la participación de un integrante de ese organismo, que por ley tiene voz y voto en la misma