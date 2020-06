Deja pandemia 29 millones más de pobres en la región: Cepal

Sábado 13 de junio de 2020. Como resultado del Covid-19, América Latina y el Caribe van a enfrentar la recesión económica más grande de su historia, advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Explicó que 2.5 millones de pequeñas y medianas empresas van a quebrar. El desplome del comercio es brutal , así como la baja de las remesas y los más afectados serán los más pobres.

Crecerán, indicó, la pobreza, la desigualdad y la desocupación, ya que 12 millones de personas adicionales perderán su trabajo, con lo que la suma de desempleados en el continente ascenderá a 38 millones, lo que llevará a que aumente la pobreza en 29 millones de personas, para que llegue a un total de 215 millones.

Alertó incluso sobre una posible crisis alimentaria, no porque falte comida, dijo, sino porque no habrá poder adquisitivo de un grueso sector de la población para adquirirla.

Al participar en el conversatorio Derechos humanos de las mujeres, retos ante el Covid 19, organizado por el Senado, la secretaria ejecutiva de la Cepal agregó que estamos en un punto de quiebre en la región, lo que tiene que llevar a un cambio profundo del modelo de desarrollo desigual y concentrador de la riqueza .