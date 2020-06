Se continuará batalla legal por el sistema eléctrico: López Obrador

La batalla legal contra las modificaciones a las reglas para controlar el Sistema Eléctrico Nacional “vamos a continuarla, porque se les pasó la mano, abusaron las empresas privadas. Me da pena decirlo, pero sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos”. Claro que vamos a los tribunales a defender la hacienda pública, los intereses de la nación, manifestó.

Aseguró que mandó decir a esos empresarios, “no como amenaza, sino como advertencia, buscando convencer, que se dialogue. He dado instrucciones también de que los busquen y se les explique que ya son otros tiempos y que se busquen arreglos, que no vamos a actuar de manera arbitraria, pero que entiendan que ya no podemos seguir con esos contratos leoninos porque se afecta el interés nacional”.

Nosotros, subrayó, “no vamos a expropiar, no vamos a hacer lo que hizo ese buen presidente, Adolfo López Mateos en 1960, que nacionalizó la industria eléctrica, pero sí vamos a revisar los contratos”.

-¿Esta batalla legal no implicaría detener proyectos del gobierno? –se le preguntó.

-No detiene nada. Ese es otro asunto. Ahí van a acusarnos también al gobierno de Estados Unidos, con quien tenemos buena relación, y de respeto. Andaban buscando que me hablara el presidente (Donald) Trump por lo de las empresas eléctricas, pues no lo hizo, porque es respetuoso.

“Pero si me hubiese hablado le hubiese dicho: oiga, le voy a explicar como está el cochupo, le voy a explicar como esta empresa Iberdrola tiene de funcionaria a la que fue secretaria de Energía y llego a tener, no sé si todavía está, de consejero de su empresa a un ex presidente de la República. Una cosa vergonzosa. Entonces claro que vamos a los tribunales”.

En conferencia de prensa, dijo que las empresas con concesiones recibieron “trato especial” en otras administraciones. “Les compraban cara la energía, hasta con subsidio, les daban preferencia en el sistema de distribución. O sea, los particulares podían subir su energía antes que la energía barata y limpia que se produce en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque el propósito era arruinar a la comisión”.

Pero no solo eso, añadió, “resulta que la mayor parte de las inversiones de estas empresas que ahora protestan se hicieron con dinero de la banca de desarrollo. O sea, se pasaron y todavía quieren más, no se dan cuenta de cómo estamos. ¿Va a seguir el mismo saqueo porque van a haber denuncias penales o amparos? Todos los que sean.

“Claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, los intereses de la nación. Claro que lo vamos a hacer y no importa que los periódicos que tienen que ver con estas empresas, El País, de España, que defiende a estas empresas… ¿Cómo no van a defender a Iberdrola, si con la bandera de que se tenía que combatir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, Iberdrola ya es un monopolio en México?”.

La firma, dijo, construyó el mayor número de plantas que generan energía eléctrica y el año pasado compró una planta en la Huasteca de San Luis Potosí. “¡Cómo no van a acudir, y también nosotros, a las instancias judiciales!”.

Recordó que se calificó como no estratégica la energía que se genera en las hidroeléctricas de la CFE, aunque “es energía barata y limpia”, pero “no la suben, hasta después de que suben la de los particulares. Por eso inundaron Villahermosa hace algunos años, porque mantienen los vasos llenos, porque no turbinan para darle preferencia a las particulares”.

Mencionó que la semana pasada, estando en el sureste, recibió una llamada urgente con la advertencia de que querían soltar agua de la presa Peñitas, porque estaba llena al 90 por ciento, por el paso de la tormenta Cristóbal, e intervino para “hablar con Conagua que tuvieran cuidado”, que avisaran sobre todo a la zona indígena chontal y “poco a poco soltaron el agua. No la cantidad que soltaron cuando inundaron Villahermosa, ahora fue tres veces menos”.

Ahora me entero que sigue lo mismo. “Apenas llegué aquí, hable con el director de la CFE y con la secretaria de Energía, esto no puede se que continué, cómo no va subir la energía que producen las hidroeléctricas, ¿quién hizo ese acuerdo?, porque es mas barata y limpia. Además, es una empresa pública, de todos los mexicanos y tenemos que cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz”.