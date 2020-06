Hay que vencer la epidemia y a nuestros miedos: AMLO

López Obrador enfatizó que, en algunos casos, no es sólo que se encuentre el semáforo en rojo, sino también hay muchos que no tienen ganas de salir y hay que salir poco a poco, con cuidado, ejercer nuestra libertad , pero respetar a quienes tienen posibilidad de realizar su trabajo desde casa. Sin embargo, hay millones de personas que viven al día y requieren de salir a trabajar, por lo que poco a poco es necesario continuar.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aseveró que en el regreso a la actividad social y económica desde luego lo primero es la salud, lo primero es no arriesgarnos, cuidarnos, no ir al hospital y mucho menos perder la vida, eso es lo primero. Pero, al mismo tiempo, ya ir avanzando poco a poco, con cuidado, de acuerdo con las recomendaciones de los médicos, pero no quedarnos inmóviles, porque también es un asunto mental , por lo que pidió hacer un gran compromiso para salir, cuidándonos .

Viernes 12 de junio de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que entrar a la nueva normalidad no debe ser sólo decisión de la autoridad, sino también parte del ejercicio de la libertad individual, por lo que más que prohibiciones, se debe ir dejando la responsabilidad a la gente . Para superar la coyuntura tenemos que vencer no sólo la pandemia, sino también nuestros temores, nuestros miedos, desde luego con cuidado, pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento .

Aseguró que retomar sus recorridos por el país tiene el fin de avanzar paulatinamente a la normalidad porque si bien, dijo, podría quedarse en la Ciudad de México y gobernar desde Palacio Nacional, es importante ir a los estados. Aunque no haya un mitin o concentración, aunque se lleven a cabo con cuidado y se realicen los actos con 30 o 40 personas, pero se sabe que estuvimos en Hermosillo, se sabe que estuvimos allá con los guarijíos .

Abrir la frontera, decisión de Salud

Consultado sobre el plazo para la reapertura de la frontera norte, señaló que hay una buena coordinación con el gobierno estadunidense, pero esa determinación la adoptarán las autoridades de salud. Consideró que no sólo en la línea internacional se debe buscar el equilibrio, sino “ser muy responsables con la atención a la pandemia, no decir ‘ya no hay peligro, ya no hay riesgo’, y exponernos; no, vamos a seguir pendientes, cuidándonos”. En la Ciudad de México también ya se piensa en ese retorno, aludió.