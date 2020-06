Gobierno enviará avisos a defraudadores factureros: AMLO

“No acaba de sorprenderme el tamaño de la corrupción que imperaba, más de lo que imaginaba, aún estoy encontrando cosas”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al adelantar que el gobierno enviará avisos a las personas que participaron del “gran fraude” por miles de millones de pesos que cometieron factureras para que no se pagaran impuestos, y que “tuvo su apogeo en los últimos 10 años. No sólo se beneficiaban particulares, empresas, sino funcionarios”, dijo.

“Vamos a actuar legalmente contra estos factureros y a la gente que fue sorprendida o que pensó que era legal o que podía hacerlo, les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen, porque si no tendríamos que interponer 20, 30, 40 mil denuncias”, afirmó. Recordó que dentro de lo que manejaba el extinto Estado Mayor Presidencial por los viajes presidenciales del sexenio pasado, habían “facturas apócrificas”.

“Es increíble que para gel, para moco de elefante, cien mil pesos o servicio de internet, siete millones de pesos, nada más en un viaje y estoy seguro que esto no se daba a conocer arriba o no se daban cuenta, esto era la administración que tenían ahí y eran facturas apócrifas, falsas en Presidencia sí”.

Dijo que en el fraude cometido con facturas falsas en los últimos diez años es por miles de millones de pesos “de personas que se dejaban engañar con estos mecanismos para no pagar los impuestos. Si tenían que pagar un millón, les decían entréganos cien mil y nosotros te resolvemos. Entonces había una mecánica de extender facturas falsas y estos factureros que tenían despachos se hicieron muy ricos y ahora dejan a miles de contribuyentes con este problema.

Vamos a buscar la forma para que se repare el daño, afirmó, pero hay “actores intelectuales de todo esto... Se volvió un modus operandi, casi normal, porque este mecanismo era parte de la corrupción gubernamental”.

El presidente también aseguró que no le afectan las investigaciones que enfrenta el primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

“No afecta porque no hay impunidad ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción. No soy tapadera, lo he dicho desde el principio. Sea quien sea, si se comete un acto de corrupción tiene que ser castigado, la gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México y no le vamos a fallar”.

Reiteró que no establece relaciones complicidad con nadie. “Llegue aquí con el apoyo de los ciudadanos, yo nada mas tengo como amo al pueblo de México. No me ayudaron traficantes de influencia, potentados, dueños de los medios de información, grupos de intereses creados. Me ayudó la gente, por eso no puedo fallar y no los voy a defraudar”.

Dijo que uno de los problemas que había en el régimen neoliberal “corrupto era que los candidatos recibían dinero de los grupos de intereses creados. Les daban dinero para sus campaña. Recuerdo a un candidato que lo apoyan los chipocludos, gana y les devuelve impuestos. “Está escrito, lo tengo en los libros y está en la hemeroteca y es real”, señaló.