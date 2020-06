EU no ha cumplido con apoyo en CA para disminuir migración: Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el gobierno de Estados Unidos no cumplió su compromiso de generación de empleos para el sur-sureste del país, en el contexto del fortalecimiento del área y de Centroamérica, como alternativa para disminuir la migración hacia el norte.

“Hay que decir que no cumplió el gobierno estadunidense con el ofrecimiento de que iban a destinar inversión al sur-sureste pero nosotros sí hemos invertido; la inversión en el sur-sureste ha crecido mucho con ese propósito de crear cortinas de desarrollo de sur a norte para que la gente no se vea obligada a migrar”, señaló en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

A un año de estos compromisos emitidos por México y Estados Unidos, el mandatario subrayó que la contribución de su gobierno se ha sustentado en el principal programa de reforestación del mundo, "Sembrando Vida", entre otros para la zona sur-sureste.

Mencionó que hasta su hijo menor, Jesús, le preguntó acerca del Tren Maya porque el profesor de Biología aseguró a sus alumnos que ello afectaría la ecología de la zona.

“Estamos plantando caobas, cedros, estamos cultivando café, cacao, como nunca y esto fundamentalmente en los estados del sur sureste, y aprovecho (para mencionarlo) porque hasta mi hijo Jesús me preguntó ‘ a ver papá, ¿cómo está lo del Tren Maya?’ porque un maestro de biología o un biólogo dijo que eso no debía hacerse. ‘A ver explícame’”, comentó.

“Ya le dije que no se va a afectar en nada el monte alto” porque para desgracia, destacó el Presidente, ya no existe selva debido a la tala inmoderada de la que fue objeto durante muchos años, especialmente en la Selva Lacandona, desde la época de Porfirio Díaz, con uso intensivo de la mano de obra.

Antes, puntualizó que hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará a conocer hoy al medio día el balance de los empleos perdidos en mayo.

Dijo que en abril se perdieron 555 mil empleos y en mayo entre 345 a 350 mil, pero en los primeros días de junio la situación “está mejor” por la apertura de tres sectores, incluidos al inicio del mes en curso como actividades esenciales.

La caída se dio porque en los meses anteriores hubo un paro total económico en el país a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus, aunque ya hay signos de recuperación, aseguró.

“Estos datos corresponden a la realidad, a la amarga realidad en materia económica, yo espero que poco a poco nos recuperemos. Ya creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba”, dijo.

En la conferencia de prensa se le preguntó también acerca de la detención de la abogada especialista en asuntos laborales, Susana Prieto Treviño. Al respecto dijo que se trata de un asunto local, en Tamaulipas, y no de un pedido de Estados Unidos.

Mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe actuar de oficio y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en plan conciliatorio.

La abogada, indicó, encabezaba movimientos en maquiladoras, por lo que destacó que no se le puede fabricar delitos a nadie ni haber represalias contra persona alguna.

“Todas estas cosas no pueden pasar desapercibidas por la autoridad porque no puede haber represalias, no es de que ‘tú eres un revoltoso, revoltosa, alborotador,conflictivo, incluso estás poniendo en riesgo las inversiones para México’. Sí, está bien que se diga eso porque hay libertad de expresión pero es distinto a fabricar un delito a un opositor, a un dirigente, a cualquier persona”, advirtió.

Nosotros -añadió el Presidente- defendimos al dirigente minero, situación que le criticaron. “Lo hicimos en plena campaña, a Napoleón (Gómez Urrutia), porque me consta que hubo una confabulación entre gente muy influyente y el gobierno y lo expulsaron del país”.

Entonces, dijo, “¿cómo se va a actuar así? Independientemente si nos cae mal o no, si es culpable, si no es culpable, cómo vamos a aplicar el destierro a alguien y si existe una confabulación, si la autoridad está al servicio de un grupo y no se aplica la ley y no hay justicia”.

Por eso, reiteró, no deben los grupos de intereses creados que tomen al gobierno sino ser una administración independiente, un gobierno autónomo, juez, estar por encima de intereses de grupo, para hacer valer el estado de derecho.

Por tanto, informó, di instrucciones de que se analizara la situación de la abogada en mención y que se evitara darle prioridad o no se permitiera una arbitrariedad.

Somos respetuosos de las libertades y por eso – agregó- sí se está viendo este asunto.

“No creo yo que sea una petición del gobierno estadounidense porque no se atreverían a hacerlo y no va con el proceder de lo que ha significado el actual gobierno de Estados Unidos”.

Dijo que a veces llama mucho la atención de cómo señalo que hay una actuación respetuosa del gobierno del presidente Trump; esa es nuestra experiencia, cada quien habla como le va, nosotros no hemos tenido ningún acto de prepotencia, no hemos padecido ningún acto de prepotencia del gobierno de Estados Unidos y tampoco lo permitimos, señaló.

Recordó que así ha sido en episodios recientes como en el operativo en Culiacán “que se soltó a un presunto delincuente para evitar una masacre, hubo ofrecimiento de intervención del gobierno estadounidense dijimos no y el comprendió que debimos nosotros actuar y hacer valer la soberanía de México”.

Igualmente así actuó el gobierno de Estados Unidos, de manera respetuosa, con los lamentables casos de la familia LeBaron. Lo mismo, nos ofreció apoyo y dijimos ‘no , nosotros’.