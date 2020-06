En el país no se espera un rebrote de Covid-19: López Obrador

Al señalar que en el país no se espera un rebrote de coronavirus, al contrario, “ya vamos para abajo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en favor de no limitar la libertad de la gente y confiar en la decisión de las personas frente a la pandemia.

Dijo que en el Valle de México ya hay disminución de casos nuevos y, por tanto, se apoya la propuesta del gobierno local para empezar a abrir las actividades y sitios poco a poco, tal como ocurre en otras siete entidades. Es decir, aseveró, vamos saliendo poco a poco.

“También tiene que ver con los días; nosotros tenemos menos días de pandemia que los países europeos e incluso que Estados Unidos. O sea, nos falta todavía un tiempo, pero ya el comportamiento ya es favorable, entonces,no pensamos que vaya a haber rebrotes.

Pidió que la apertura sea con cuidado y advirtió que en caso de rebrote se volvería al confinamiento pero siempre de manera voluntaria.

“Desde luego tenemos que cuidar que esto no suceda y abrir poco a poco con medidas sanitarias, con protocolos de salud y si vemos que hay un rebrote en algún sitio, volver a el confinamiento, todo de manera voluntaria. Por eso no debemos de excedernos. O sea,cuidarnos pero al mismo tiempo no limitar la libertad y confiar más en la gente”, expresó.

Confiar, añadió, que con todo este tiempo de aprendizaje y de sufrimiento pues ya tenemos elementos para cuidarnos nosotros, que ya no tengamos que depender sólo de las recomendaciones y mucho menos de las prohibiciones, que recobremos a plenitud nuestra libertad.

“Miren, el que sabe es Hugo (López–Gatell), yo soy un aprendiz”, señaló al citar la estadística más reciente de casos activos.

Entonces, aseguró, ya está muy cerca de emparejarse, ya hay menos casos en la Ciudad de México, lo cual no ocurre en Tabasco, pero sí en Tlaxcala, Baja California, Yucatán, Hidalgo, Sonora, Guerrero, Chihuahua, respecto a días, semanas anteriores.

El tema del rebrote se dio cuando se hablaba del tema económico.

-¿Se espera un rebrote?, se le preguntó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El mandatario acotó ¿En las pandemias?Sí, aquí en México, puntualizó el reportero.

“No – respondió el Presidente- nosotros ya vamos para abajo, en descenso; nos ha llevado tiempo pero ahí vamos bajando. El doctor Hugo López- Gatell lo informa, lo explica, incluso ya en el Valle de México, la gráfica de ayer – a ver si la ponen- demuestra que ya hay una disminución de casos nuevos, de infectados, y así en otros estados”.

Por eso, indicó, ayer nos reunimos y apoyamos la propuesta de la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), para que en la Ciudad de México, con cuidado, se empiece a abrir, empecemos a regresar poco a poco a la normalidad, que nos empecemos a preparar.

En su exposición, el jefe del Ejecutivo sugirió a los ciudadanos sacar provecho de la experiencia frente a la pandemia y hacer cambios, principalmente en la alimentación, porque los casos graves recaen en personas con antecedentes de enfermedades crónicas. Igualmente, avanzar en la apertura y la movilidad.

“Yo me voy a cuidar porque soy repsonsable, quiero ir a caminar con cuidado, y quiero ya ir a un museo porque se pueden abrir los museos, y ya quiero ir a las librerías, y ya quiero ir a las bibliotecas, y ya quiero ir a un restaurante, a la fonda, a la tienda de mi colonia, de mi barrio. Yo, responsable, pero ya salir con seguridad”, dijo.

Informó que prepara un texto en el que dará “recomendaciones respetuosas” acerca de la actitud que debemos tomar, de ser optimistas porque si tenemos un buen estado de ánimo resistimos cualquier adversidad.

“Con pandemia o sin pandemia, con esta o con la que pueda venir después lo mejor es la educación para la salud, si ya empezamos a formarnos todos, por qué no vamos ya practicando ora sí que ‘qué sí podemos hacer’. No que no sino qué sí.

“¿Por qué no podemos empezar a comer de manera sana?, ¿cómo se come de manera sana? Pues comiendo productos naturales si se puede, comiendo productos, con bebidas sin exceso de azúcares, que cuidemos lo de la sal, las grasas, lo de los alimentos industrializados, que sepamos que hay frutas de temporada, que cuidemos no ingerir tantos alimentos que se producen con hormonas; que recojamos la elección que nos deja esta pandemia que está afectando más a enfermos con diabetes, con hipertensión, entonces, que nos cuidemos más”, señaló.

Lo otro, el ejercicio, “que nos paremos de acuerdo a nuestras capacidades, resistencias, condiciones en lo físico, caminemos, nos estiremos, corramos, y lo otro, también, el que nos moderemos, que no estemos pensando nada más en lo material, que si somos o o religiosos, creyentes, que siempre pensemos en un ideal, en una utopía porque es lo que nos hace caminar, fortalecer nuestra autoestima”.

Así cualquier enfermedad la resistimos mejor, dijo el mandatario, pero también resaltó el tema de lo moral y espiritual como mecanismos de fortaleza frente a la adversidad.

“Hay otras recomendaciones, tomar mucho agua; que no le demos la espalda al que sufre, no hay cosa más bella, que genere más satisfacción, que ayudar a otro, desde lo más elemental que a veces se cuestiona, la caridad, pero cuando alguien da algo a quien lo necesita, lo que siente, es una gran satisfacción.

“Y si tenemos y no lo necesitamos o nos sobra, para qué acumular, por qué no ayudar a todo y no estar pensando que la felicidad es lo material, el lujo, la frivolidad.

“Todo eso ensayemos, ahorremos, no gastemos de más y tantas cosas para una vida mejor, para estar bien, ese es el bienestar”.

Entonces, insistió, recoger todas las lecciones de esta pandemia para salir adelante, pero sí vamos buscando convencer que gobernamos a todos. Sí, es apoyar a los pobres por el bien de todos, además eso es parte de lo espiritual.