Caída industrial no debe confundirse con crecimiento del país: AMLO

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la caída del 30 por ciento de la producción industrial (en abril) es resultado lógico de la paralización por la pandemia, pero aclaró que no debe confundirse ese indicador con el resultado del crecimiento país, el cual espera no sea tan fuerte y haya una rápida recuperación.

Igualmente lamentó que por un solo informe acerca de posibles rebrotes de coronavirus, difundidos ayer, se afectó las bolsas de valores “y nos pasaron a perjudicar también a nosotros” porque el peso se depreció. Dijo que así se manejan los mercados, a veces con información fundada y en otras ocasiones a partir del ‘nerviosismo’, pese a lo cual aseveró que el país se encuentra en una situación muy favorable para afrontar ese tipo de circunstancias.

De las proyecciones del desarrollo de la economía de México confió en que no se ahonde la caída del primer trimestre del año en curso.

“Y, nosotros, en el primer trimestre, claro, todavía no estaba lo más fuerte de la pandemia, caímos 1.2, y yo espero que (en el segundo trimestre) la caída sea menor, o sea, no de que sea menor a (menos) 1.2, no me vayan a mal interpretar, pero que no sea tan pronunciada y podamos rápido, pronto, retomar el crecimiento”, dijo.

En la conferencia de prensa se le preguntó acerca de la información que toma en cuenta su gobierno para la toma de decisiones. Subrayó que todos los días revisan informes y pronósticos de todos los temas importantes.

“Depende de muchas cosas, todos pronostican y a veces no coincidimos, pero cada quien es libre; ahora que salen los datos del Inegi,de que cayó el 30 por ciento el sector industrial, por ejemplo, pues sí, no es nada oculto, pues cómo no va a caer el 30 por ciento si se paralizó el país”, respondió.

Además, dijo, esa es una forma de medir, es un índice especial del Inegi para llevar un seguimiento mensual, y luego está el llamado Producto Interno Bruto, eso es trimestral. O sea, nunca hay una caída, nunca ha habido en la historia de México, ni en la Revolución, una caída del 30 por ciento de la economía.

Mencionó que el registro de mayor caída en un año, de la economía mexicana, fue en 1995, con (el expresidente Ernesto) Zedillo.

“Cuando la crisis del cambio de gobierno, (el expresidente Carlos) Salinas decía que Zedillo no sabía de economía, que por culpa de Serra Puche se había caído la economía y Zedillo le contestaba que le había dejado la economía prendida de alfileres; el caso es que se cayó 7 por ciento.

Luego hubo otra caída con Calderón, de 2008-2009, creo que fue del cuatro, cinco por ciento”, señaló.

En cuanto a los datos en su escritorio, el Presidente resaltó que todos los días el y su equipo tiene información de primera.

“Yo tengo la información diaria de lo que ingresa a la Hacienda pública, de los delitos que se cometen en el país, diario. Tengo información diaria de cómo se aprecia o se deprecia el peso; tengo información diaria del precio del petróleo, de cuantos empleos nuevos se registran en el seguro social o cuando se pierden.

“Tengo información no diaria, pero sí por semana, de cómo va el ingreso de remesas, de cuánto vende Pemex en gasolina, tengo información diaria de cuánto se roban de gasolina, por el huachicol”.