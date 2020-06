Respetar la ley y buscar conciliación en caso Notimex: López Obrador

En torno a la suspensión de actividades de la agencia Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó “que se respete la ley, lo que ha decidido la autoridad y que se busque, al mismo tiempo la conciliación; que se dialogue y se llegue a un acuerdo.

“No hay que estarse agrediendo. Hay que buscar el diálogo con apego a la legalidad y a lo que es justo y yo creo que se va a resolver este problema”, dijo. Informó que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, “ayudarán en la intermediación y en el arreglo”.

Llamó “a no descalificar, convencer, no vernos como enemigos a destruir. Si acaso, y eso en última instancia, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Y eso, insisto, cuando ya se agota todo y al final, cuando no hay diálogo, se cierra la posibilidad de un acuerdo. Yo soy partidario que todo se puede resolver, arreglar con diálogo y más diálogo y cero violencia. Nada de querer resolver las controversias y los conflictos mediante la fuerza. Podría lograrse un acuerdo”.

Pidió “no alarmarnos si existen conflictos. Esto es propio de una sociedad democrática. Sólo en la dictadura todo mundo permanece inmovilizado, sin derecho a manifestarse. En una democracia siempre hay debate.

“Entonces que se busque el diálogo, y diálogo con compromisos. Eso se puede alcanzar con compromiso, con respeto. Escuchar a todos”.