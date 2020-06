Austeridad no afectará la atención a DH: AMLO

Ante las protestas de familiares de personas desaparecidas quienes están inconformes con los recortes aplicados a la Comisión Especial de Atención a Víctimas de hasta 75 por ciento, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se reducirán los recursos para instancias responsables de atención a derechos humanos con las medidas de austeridad. Señaló que hoy mismo la secretaría de Gobernación, Olga Sanchez Cordero ser reunirá con quienes mantienen una protesta frente a Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa, consideró que hubo un problema de comunicación sobre los alcances del decreto pero “conozco sus peticiones, no deben preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares de víctimas, hubo una mala información, como todo, distorsionan las cosas. En este caso hasta contribuyó la directora porque dio a conocer un documento, cosa que no debió hacer, es libre, aquí no se le impide a nadie que se manifieste".

Dijo que en el supuesto de que se aplicara el presupuesto, de recorte de 75 por ciento se les dejaba el 25 por ciento, “si nos faltan para terminar el año 6 o 7 meses, les alcanza para dos meses y desde antes, de eso empieza la protesta y de manera injustificada”.

-¿Problema de comunicación?

--De comunicación, cómo vamos a dejar sin apoyo a familiares de víctimas. Cómo se va a dejar sin medicina a los niños enfermos de cáncer, a los que reciben becas de estudios posgrado en ciencias, escritores, artistas, no podemos hacer eso, es poner orden porque cómo se comprenderá más de 300 fideicomisos, es un asunto totalmente anormal. En el caso de adultos mayores, había que crear el instituto de adultos mayores, el instituto para la atención y ahí se quedaba el presupuesto y no le llegaba nada.

Señaló que no se cancelarán los apoyos a los familiares de desaparecidos pero la secretaría de Gobernación atenderá a los inconformes .