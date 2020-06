Tribunal emplaza a autoridades para cumplir prisión domiciliaria a Villanueva

El magistrado Rafael Remes Ojeda, titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, dio un plazo de 24 horas para que autoridades federales cumplan con la resolución de conceder a Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, la prisión domiciliaria.

Asimismo giró un oficio al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ejecutivo Federal, Alfonso Durazo, así como al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodrìguez Bucio, a fin de que designen a los elementos de esta última corporación policial, así como vehículos, equipo y armamento, necesarios para realizar el traslado de Mario Villanueva desde el establecimiento privado de salud denominado "Clínica Campestre" hasta fraccionamiento "Andara Club Residencial", ambos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

En su resolución el juez pidió un acta pormenorizada con todos los datos del personal que realizará el traslado, incluso advirtió que “el artículo 150 del Código Penal Federal establece la pena de siete a veinte años de prisión para los responsables del delito de evasión de presos, tratándose de un condenado por delitos contra la salud, como es el caso de Villanueva Madrid, que se agrava en una tercera parte para los servidores públicos, así como con la destitución del empleo y la inhabilitación de ocho a diez años”.

El ex gobernador de Quintana Roo permanecerá en prisión domiciliaria, y de acuerdo con el impartidor de justicia, tiene prohibido salir del país. “El quejoso sólo podrá salir de dicho inmueble, sin que medie autorización previa de este órgano jurisdiccional, en caso de emergencia, que requiera su traslado a instalaciones clínicas u hospitalarias, por razones médicas de gravedad, de lo que se deberá dar aviso inmediato a este órgano de control constitucional y en el entendido de que bajo ninguna circunstancia podrá abandonar el territorio nacional en ningún momento”.

Al modificar su sentencia, el tribunal determinò que el ex funcionario cumplirá su prisión domiciliaria de manera temporal en el domicilio particular ubicado en calle Lobeira, lote número siete, manzana 58, fraccionamiento "Andara Club Residencial", en Chetumal, el cual fue propuesto por el ex mandatario como residencia ya que pertenece a su esposa.

Anoche, Mario Villanueva Madrid, afirmó en su cuenta de Facebook que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, le informó vía telefónica que un tribunal federal le concedió la prisión domiciliaria.

El ex mandatario señaló: “Imaginen lo que siento después de 21 años y casi tres meses sin pisar mi hogar, con 19 años de cárcel, cuando soy inocente de lo que me han acusado, lo que está debidamente probado con documentos en el Congreso del Estado.

“Ahora vamos por el trámite de la libertad, que están gestionando los defensores públicos dirigidos por el licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaria de Gobernación.“

Mario Villanueva permanece desde el año 2017 en una clínica campestre de Chetumal, luego de que por razones de salud se le concedió salir de la prisión federal de Morelos.

El año pasado el Congreso de Quintana Roo creó una comisión especial para buscar la liberación del ex gobernador y logró que en diciembre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunciara sobre el caso.

Si bien su indulto era jurídicamente poco probable, no había obstáculos para concederle la prisión domiciliaria, en razón de su estado de salud y su edad, dijo entonces la secretaria.