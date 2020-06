Recuerda López Obrador la represión del 10 de junio de 1971

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la represión del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México “para que no olvidemos y nunca jamás se reprima en México.

“No a la represión ni a estudiantes ni a ningún ciudadano. No a la tortura, no a las desapariciones forzadas, no a las masacres no a la violencia”, resaltó.

Dijo que las diferencias se deben resolver de manera pacífica y “que no se utilice al Estado y sus fuerzas de seguridad para reprimir al pueblo. Actuar con mucha prudencia siempre, no sacar los afanes autoritarios, eso no resuelve los problemas. Al contrario, los complica”, sostuvo.