Evalúa AMLO realizar gira la próxima semana

Aun cuando había señalado que realizaría giras cada dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aún valora si efectuará un nuevo recorrido por diversas entidades para la próxima semana. De igual forma, si bien no descartó del todo la visita a Estados Unidos en julio próximo en ocasión del inicio del nuevo tratado comercial, mencionó que incluso ha recibido una notificación de la Organización de las Naciones Unidas anunciando que en la asamblea anual no habría participación de jefes de Estado.

Cuestionado sobre sus posibles giras durante la conferencia de prensa, López Obrador dijo que hasta ahora evalúa tres posibles rutas para su próxima gira nacional -la cual no confirmó que será la próxima semana - : una por el centro con entidades cercanos a la capital (Puebla, Morelos, Tlaxcala); una segunda mas retirada (Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas), ambas por carretera o bien una tercera que requeriría utilizar avión (Nayarit, Sinaloa y la península de Baja California).

-¿Lo sigue valorando?

- Porque tengo invitación para ir a varios estados, tengo como tres posibles rutas.

Sobre su viaje internacional, dijo que se mantiene la posibilidad pero hasta la “ONU está planteando, por primera vez que no haya encuentros de jefes de estado en septiembre, van a suspender. No es posible la visita de jefes de estado ya nos han notificado.. de por si yo todavía no decidía porque no quiero viajar mucho. Yo sostengo que mejor política exterior es la interior.”

Mencionó que su viaje era para agradecer el apoyo para contar con equipos para atender la epidemia -como tenia pensado ir a china por igual, cuantos aviones de China a México - y lo del tratado comercial que empieza el primero de julio, “pero como están las cosas está en veremos y lo que si es que vamos a buscar una comunicación, puede ser por teléfono, aunque es muy difícil lo del viaje, no lo descarto, pero estoy hablando que la ONU no permite la reunión de jefes de estado, claro que si se da el encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y con el presidente, Donald trump, con los cuidados sanitarios básicos”.