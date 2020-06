Plantea AMLO crear "grupos de paz" frente a provocadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de crear “una especie de grupos de paz, sin armamento, nada más bien protegidos”, para que no se dé motivo a los provocadores “de acusar al gobierno de represor, porque nosotros no somos represores.

“Provocan, provocan y provocan, agreden hasta a reporteros, porque lo que quieren es que haya encontronazo, pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupos de paz”, sostuvo. En conferencia de prensa, recordó que en manifestaciones, la policía tiene instrucciones de no responder”, pero “muchos caen en la provocación y agreden; eso está mal y se debe de castigar”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, resaltó que ayer no intervino la policía de la Ciudad de México en la manifestación que realizaron unos 150 jóvenes que causaron destrozos. “La jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) está actuando con tolerancia y no cayeron en la provocación”.

Aclaró que a ese tipo de manifestantes no los llama anarquistas porque “cometen abusos, porque saquean comercios. ¿Qué tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón, con Práxedis Guerrero, con los magonistas, con los anarquistas?”, preguntó.

“Llevan a veces unos palos con clavos y es una provocación, y muchos policías caen y golpean, eso también esta mal y se debe castigar. Es un asunto que se debe de atender. Hay que pensarlo, porque sí es una actitud muy provocadora y ese comportamiento no tiene nada que ver con el anarquismo, que fue en su momento una actividad revolucionaria, inteligente, creativa, propositiva”.

A pregunta expresa, López Obrador comentó que el tema se ha tocado en el gabinete de Seguridad y tienen constante comunicación con la jefa de Gobierno. “La apoyamos para que no esté sola, que todos ayudemos ante esas provocaciones. En la medida que se vayan acercando las elecciones, se van a ir intensificando estas acciones de confrontación. Hay que actuar con tranquilidad. Aunque se tenga corazón caliente, la cabeza fría.

Llamó a “no caer en provocaciones, no enojarse. No ver a nadie como enemigo, son adversarios, no odiar. Que no nos ciegue el odio. Es un asunto político. Debemos entendernos y cada quien, como he venido diciendo, sostener su postura, respetando urbanidad política y con sentido del humor. Nada de enojarnos”.