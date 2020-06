En épocas de transformación son necesarias las definiciones: AMLO

Al ratificar su visión de que es momento de definiciones en torno a si se está a favor o en contra de la transformación, el presidente Andres Manuel López Obrador dijo que hay una “confrontación política” pero que dista de otros momentos de la historia. “No hay para dónde hacerse, se necesita la definición y van cayendo las máscaras. Y va apareciendo lo que somos, eso es muy bueno, hacer a un lado la simulación. Hay quienes quisieran que la política no fuera maniquea, de blanco y negra, pero en épocas de transformación es necesario que se den las definiciones”.

Cuestionado sobre las críticas a su gobierno de ciertos sectores, refirió que incluso el presidente del PAN dijo que “iban a luchar, es legítimo, para que regrese la anterior política económica, los intelectuales del régimen neoliberal defienden que se mantengan el status quo, que continúe la corrupción, los privilegios, por eso es lo de conservadurismo”.

López Obrador dijo que no estaba pensando en la postura fijada por “un político conservador, de pocas luces que llegó a decir, el que no está conmigo, está 'sinmigo'. No es asi”. Consideró que se ha inventado el tema del círculo rojo y el círculo verde, en donde el primero es donde están los intelectuales profesionales, académicos, dirigentes sociales y los medios de comunicación, clase media alta y se dice que el círculo verde es el pueblo.

Sin embargo, dijo que todos los que se entendería que están en el circulo rojo piensan como los conservadores, “la mayoría de los empresarios es gente honesta, que quiere el progreso del país. Ahora con la pandemia que todavía les están pagando a sus trabajadores, son empresarios con dimensión social”.

López Obrador dijo que ahora es al revés por la información del “pueblo” que permitió que el movimiento ganara y ahora se esté llevando a cabo la transformación. “Nada mas que sin medrar, sin robar, compartiendo garantizando que haya igualdad, no marginando a nadie. No despreciando a nadie, no humillando a nadie. Sin racismos, sin clasismos. Buscando vivir en una sociedad mejor. Pero en esencia, va muy bien la oposición. Está bien portada”.

Sin embargo, anticipó la existencia de dos documentos que le llegaron donde se ha orquestado una estrategia contra esta transformación.