Covid-19, pretexto adicional para polarizar: Lorenzo Córdova

Ciudad de México. La pandemia por el Covid 19 ha sido un pretexto adicional para desatar la polarización que ya había venido caracterizando la confrontación, el estado de salud de la política; y particularmente de las contiendas electorales más recientes, dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Esa polarización que, en otras ocasiones ha ocurrido en la democracia, pero que está acompañada de un peligroso componente de intolerancia frente al otro, hoy constituye, me parece, un riesgo no menor en el ámbito político, por no hablar de aquellos ejemplos ya de casos que han aprovechado el desafío que la contingencia supone para reforzar la lógica autoritaria y diluir los mecanismos de control del poder que caracterizan por definición a las democracias constitucionales, agregó.

Durante la videoconferencia “El Gobierno de la pandemia: democracia y política pública en perspectiva comparada”, a cargo de Ricardo Becerra Laguna y realizada en el marco de la Cátedra Francisco I. Madero, que organizó el INE y la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), Córdova Vianello destacó que las democracias, que de por sí enfrentaban un contexto complejo antes de que el nuevo coronavirus irrumpiera en el mundo, ahora son sometidas a tensiones y desafíos inéditos.

Estos riesgos “solamente serán enfrentados eficazmente, con políticas públicas construidas en clave democrática. Democracia como inclusión, democracia como construcción de consensos, democracia como tendencia hacia el compromiso, como solución a las dimensiones de riesgo que hoy aquejan a todas las democracias, incluyendo a la mexicana”, afirmó.

Expuso que los sistemas democráticos enfrentan riesgos en la dimensión sanitaria, económica, social y política.