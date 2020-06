AMLO: "de rutina", el préstamo del Banco Mundial por 1,000 mdd

Seguimos sosteniendo que no aumentará la deuda en términos reales, no se incrementó el año pasado y este año queremos que no crezca con relación al PIB, por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad, estamos también eficientando la administración , explicó el jefe del Ejecutivo.

Otro de los objetivos es hacer frente a la crisis económica mundial, que, reconoció, afectará en México, ya que al bajar el PIB o depreciarse la moneda, impacta en la deuda externa, de la cual por lo menos 20 por ciento está en dólares.

Aunado a ello, advirtió que el balance del segundo trimestre del año será el más difícil , no obstante, se dijo optimista y aunque caerá la economía, no lo hará como piensan nuestro adversarios que quisieran que se derrumbara, no va a ser así, vamos a salir bien .

Más tarde, al reiterar la defensa de la política económica y de seguridad de su gobierno, López Obrador calificó como un timbre de orgullo que la dirigencia nacional del PAN señale que buscará el próximo año revertir su política económica, ya que quiere decir que ya hay una nueva política en la materia. Ante ello, insistió en que el PAN lo que propone es regresar a lo de antes .