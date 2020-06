Estoy bien, dice AMLO tras resultado positivo a Covid-19 de Robledo

Tras darse a conocer que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio positivo a la prueba del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “en lo que a mí corresponde, afortunadamente estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos especialistas que debemos seguir todos independientemente de nuestro cargo, desempeño o trabajo, todos tenemos que cuidarnos”.

Durante su conferencia de prensa matutina, efectuada de nueva cuenta en Palacio Nacional tras su gira por el sureste -en la cual convivió en Villahermosa con Robledo, en la rueda de prensa del viernes-, López Obrador recomendó a la gente que detecte tener síntomas de Covid -19 – tos seca, dolor de cabeza, calentura, dolor de cuerpo- a efectuarse la prueba de esta enfermedad.

“Si se tienen estos síntomas hay que ir a hacerse la prueba. No esperar y buscar la atención médica”, respondió a la pregunta, López Obrador. Expresó su deseo para que Robledo -y su familia, que también está infectada -, salgan adelante de esta enfermedad “pero sin gravedad. Lo cierto es que es un virus muy peligroso, es una pandemia que produce mucho dolor, mucho sufrimiento Yo aprovecho para enviar como siempre lo hago mi abrazo, mi pésame a familiares de quienes han perdido la vida en esta pandemia”.

Pidió seguir cuidándose si se tiene necesidad de salir, en especial asegurando la sana distancia y cumpliendo las medidas de higiene correspondientes.

Sin embargo más adelante, ante la insistencia de si se ha realizado la prueba, López Obrador respondió: “Ya lo expliqué, no me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien y me cuido, se guarda la distancia Ahora fui a la gira. En los actos muy poca gente, sólo medios de comunicación y los compañeros de Comunicación Social porque a través de ellos se hace la transmisión del acto, los banderazos que dimos en las obras del Tren Maya, los gobernadores, el presidente municipal, el director del Fonatur y los empresarios de las constructorias”.

-¿El cuerpo de ayudantía ( que lo acompaña) se ha hecho la prueba?

-Todos ellos se cuidan mucho.

-¿A la prueba porque ya hubo un contagio?

-Sí, no ha habido ningún problema en Presidencia

Cuestionado sobre si continuará con sus giras la próxima semana, López Obrador dijo que aún se está revisando, “lo mismo con el viaje a Estados Unidos (con motivo de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial), todavía no está confirmado pues se puede hacer una teleconferencia, existe la posibilidad de no viajar

“Ahora que fui al sureste me fui por carretera, me fui a Cancún haciendo paradas, y regresé igual desde Cancún para acá, también deteniéndonos a supervisar obras. Así lo puedo hacer en el país, poco a poco vamos visitando los estados, pero sí es muy importante visitar los estados, que la gente sepa que estamos pendientes, que nadie va a quedar en el olvido”.

Por otro lado, aseveró que se retomará las campañas para desalentar el consumo de las drogas y sobre la necesidad de una buena alimentación para reducir la obesidad, pues la afectación que se ha dado por la pandemia tiene que ver con otras enfermedades como la diabetes y la obsesidad. Insistió en recomendar el consumo de maíz y frijol, “me criticaron porque dije eso pero tenemos que alimentarnos bien”, sugiriendo comer frutas y desalentar el consumo de comida chatarras y de bebidas que contienen mucha azúcar.