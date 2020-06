Anuncia AMLO que en breve presentará su declaración patrimonial

Duranrte su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en breve presentará su declaración de bienes como corresponde a la ley. A pregunta expresa al respecto señaló que “tengo la obligación de hacerlo, no he adquirido ningún bien, no tengo dinero en banco, no tengo cuentas bancarias, nada mas donde me pagan y eso lo administra Beatriz (Gutiérrez Mueller, su esposa). Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, no ahora, llevo así creo que 30 años.”

Por otro lado, López Obrador consideró que es viable la posibilidad de reformar la ley a fin de que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sean vinculantes, como lo propone el propio organismo. “Lo veo bien para que se castigue a quienes violan los derechos humanos y sea más eficaz la impartición de justicia porque una recomendación no vinculante es un proceso que lleva mucho tiempo y muchas veces no se hace justicia”.

Al abundar sobre su situación patrimonial, dijo que no ha adquirido ningún bien ni tiene cuentas bancarias. “Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto, pero acerca de bienes no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca, ya la casa de Palenque la entregue a mis hijos. Claro que mediante un procedimiento legal en la que ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté en mundo, cuando yo pase a mejor vida”.

Dijo no tener interés por acumular dinero, “nunca me ha interesado el dinero” aunque expresó su respeto por quienes sí lo tienen pues no todos ellos son “malvados”.