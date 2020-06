Suben a 113,619 los contagios de Covid y a 13,511 los decesos: Ssa

Domingo 7 de junio de 2020. La Secretaría de Salud (Ssa) informó, en atención a la nueva guía publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el uso de cubrebocas, que su empleo, si bien puede tener posibles beneficios si va acompañado de una utilización adecuada y de las medidas de higiene indispensables, como el correcto lavado de manos, también puede presentar grandes limitaciones .

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que el nuevo lineamiento emitido por la OMS nos pone una serie de elementos que nos hacen ver posibles usos y beneficios, pero también grandes limitaciones , pues el cubrebocas puede generar una falsa sensación de seguridad, ya que no es una barrera de protección absoluta y si no se usa correctamente, incluso puede contribuir al contagio , aunque insistió, quien quiera, que lo use .

En la conferencia vespertina para dar a conocer el avance del nuevo coronavirus en México se informó que los casos acumulados de Covid-19 sumaban 113 mil 619, con 3 mil 593 notificados en las últimas 24 horas, frente a los 4 mil 346 reportados el viernes, mientras los decesos acumulados se elevaron a 13 mil 511, es decir, 341 casos más notificados, aunque representan una cifra menor a los 625 fallecimientos comunicados un día antes.

Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida, dio una explicación de la posible efectividad, uso y materiales de los cubrebocas.