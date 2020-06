Probar acusaciones y cuidar sus palabras, exige AMLO a Alfaro

Sábado 6 de junio de 2020. Villa Hermosa, Tabs. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al jefe del Ejecutivo de Jalisco, Enrique Alfaro, presente pruebas de que intervino en las protestas de Guadalajara –como lo declaró– y le pidió sostener sus dichos. Al reconocer que tiene diferencias con el mandatario jalisciense, advirtió que no se bajará a pleitos de pandillas o partidistas, porque, ante todo, es jefe de Estado.

Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo; no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano y no tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales , señaló en conferencia de prensa.

El suceso dio también pie al mandatario para manifestar su confianza en que las protestas no se multipliquen, como sucede ahora en Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd, presuntamente por brutalidad policial. Con ese enfoque llamó a los ofendidos a que se actúe por la vía pacífica ; y si bien, consideró, se pueden hacer manifestaciones con sana distancia en tiempo de pandemia, la violencia no es el camino.

Alfaro indicó el jueves que las protestas por la violencia policial en el asesinato del joven Giovanni López se habían tramado desde los sótanos del poder en la Ciudad de México , a lo cual el Presidente respondió que el gobernador debió cuidar sus palabras, no mencionarlo como promotor de un conflicto en la entidad, pero sobre todo, sostenerse en sus dichos.

Yo no tengo nada qué ver con eso, pero que no se retracte, eh. Ayer declaró que era yo, que me pedía a mí. Me pareció también un exceso, claro que no tengo nada que ver absolutamente, no debió mencionarme, debió señalar, si tiene pruebas, a los dirigentes de Morena , advirtió.