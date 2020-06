Reivindicará el Tren Maya al sureste: AMLO

Viernes 5 de junio de 2020. Con el Tren Maya estamos reivindicando al sureste, que ha sido saqueado por siglos , afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el inicio de obras en el tramo uno, que comprende de Palenque a Escárcega. Consideró que el megaproyecto se terminará de construir a inicios de 2024, año en que culminará su gobierno.

En Palenque, Chiapas, donde se encuentra de gira, subrayó que la política de austeridad permitirá pagar puntualmente a las empresas que lo construirán, porque tenemos finanzas públicas sanas. A pesar de la crisis por la pandemia (de Covid-19), hemos mantenido nuestra recaudación con números positivos; de enero a mayo logramos incrementarla en más de 70 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año pasado, y no hemos endeudado al país .

Pidió no ver al sureste como tierra de conquista. No saquear , sino promover el desarrollo impulsando el medio ambiente.

Yo espero que inauguremos el tren completo, los mil 500 kilómetros, a más tardar a principios de 2024. Desde luego, desde antes va a estar inaugurado el tramo de Palenque a Cancún, y el de esa ciudad a Tulum. El que nos va a quedar hasta principios de 24 va a ser el tramo de Tulum a Escárcega, pasando por Calakmul .