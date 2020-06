México no recortará más producción petrolera, asegura AMLO

Villahermosa. México no recortará más producción de petróleo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)



“No podríamos. Se informó a miembros de la OPEP nuestra postura: estamos cumpliendo con reducir la producción petrolera en 100 mil barriles, y hay países, de acuerdo con el mismo reporte de la OPEP que no han cumplido cabalmente”.



Se puede verificar “que no estamos extrayendo más petróleo. Los países que ya cumplieron están demandando que todos cumplan.



“Nosotros no podríamos ajustar más la producción. Ya hemos cerrado pozos petroleros para cumplir con nuestro compromiso”, aseguró en conferencia de prensa.



Añadió que eso “lo están viendo bien los países miembros de la organización y aliados. No tenemos nosotros ningún problema; me ha informado Rocío Nahle que se va a llevar a cabo este fin de semana ese encuentro y ella va a estar pendiente”.



Apeló a que se logre de nuevo el acuerdo. “Ahora hay mejores condiciones y la experiencia de que cuando no hay acuerdo todos nos afectamos, todos salimos perjudicados, entonces tiene que haberlo. Se trata de que los se quedaron rezagados” cumplan.