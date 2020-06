López-Gatell: podría llegar a 35 mil la cifra de muertes

Viernes 5 de junio de 2020.El manejo en medios de comunicación de la cifra de muertos por Covid-19 reportada el miércoles forma parte de la misma historia que hemos visto, con intenciones de confundir , sostuvo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Durante su comparecencia –a través de plataforma digital– ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también puso sobre la mesa que las estimaciones del número de probables decesos se elaboraron para generar escenarios de la evolución de la enfermedad. Aclaró que en una se podrían alcanzar de 30 mil a 35 mil decesos, de acuerdo con el método usado en Wuhan, China.

El vocero del gobierno federal en materia de la emergencia sanitaria reiteró que el conteo del miércoles no es de un solo día y es equivocado interpretarlo como un incremento rápido de mortalidad .

Durante cuatro horas deshiló el entramado de acciones tomadas por el gobierno federal desde febrero. En ese tiempo aguantó las críticas y descalificaciones que diputados de Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y PAN le endilgaron. Con prestancia, les dictó que en las acciones de gobierno no hay discordia alguna, independientemente de la filiación de las autoridades de otros gobiernos. Tenemos un diálogo verdaderamente fluido, respetuoso .

En torno a las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó que su investidura de jefe de Estado le demanda participar en el conjunto de actividades esenciales. Son tan esenciales que él está en el ejercicio de sus atribuciones, por tanto no debe sorprender que continúe con sus actividades .

También replicó a la afirmación del diputado Éctor Ramírez Barba (PAN) –personaje cercano a Vicente Fox Quesada–, quien la enfiló contra el gobierno federal al acusarlo de actuar con ocurrencias. En medicina no recurrimos a decisiones basadas en ocurrencias; lo invito a probarlo. Las decisiones han sido motivo de consulta. Estamos dispuestos a escuchar voces críticas; no somos dueños de la verdad absoluta ni perenne.

Hugo López Gatell defendió su postura de hacer del programa Centinela el modelo de medición de la expansión y contagio de Covid-19, y desestimó el modelo de diagnóstico fundado en pruebas rápidas. “Hay un vacío mundial de conocimiento. Una falta de conocimiento respecto a la cinética de anticuerpos, en qué momento sube su cantidad; por lo consiguiente, las pruebas serológicas que existen en el mundo no han sido validadas, por lo que no se debe establecer el diagnóstico de Covid con ellas (…) no debe pensarse que hay contradicción o error sobre las pruebas rápidas entre lo que dicen el Presidente y la Secretaría de Salud (…) la postura va a ser: no se recomienda usar esas pruebas, y se hará la sugerencia a las dependencias estatales porque pueden llevar a resultados falsos positivos.”

Sobre la campaña mediática que le ha sobrevenido por el cálculo del número de infectados y muertos, argumentó que las estimaciones son eso, estimaciones, nada definitivo, pues buscan entender el modelo de la epidemia, y por añadidura los efectos de las acciones de gobierno.

“El método de estimación fue relativamente simple comparado con las previsiones matemáticas que no tenemos, y básicamente fue adjudicar a la población censal mexicana, comenzando por la tasa de ataque que se había identificado en Wuhan. Hicimos estimaciones que resultan en escenarios y predicciones de 6 mil, si tomábamos la tasa de ataque de Wuhan con el punto uno por ciento, pero quisimos estimar de más y duplicamos a una tasa de ataque de punto dos, con lo que obtuvimos 12 mil 500 personas que podrían perder la vida; pasamos una tasa de ataque de punto 5 cinco y obtuvimos de 28 a 30 mil –por eso se ha quedado la idea de 30 mil–, y también hicimos un escenario de uno por ciento, donde tendríamos casi 60 mil muertes.