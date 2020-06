Lamenta AMLO violencia en Jalisco; rechaza acusaciones de Alfaro

Al subrayar que no se mete ni se meterá en asuntos partidistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Jalisco que si tiene pruebas de sus comentarios las presente. El mandatario estatal Enrique Alfaro dijo en la víspera que los hechos en los que falleció el joven albañil Giovanni López tuvo origen en una trama planeada desde los ‘sótanos del poder’ en la Ciudad de México.

Consultado al respecto, el Presidente respondió:

“Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, de partido, represento al Estado mexicano. No tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales”, aseveró durante la conferencia de prensa.

Desde Villahermosa, Tabasco, el jefe del Ejecutivo lamentó los hechos (estallaron protestas por la violencia policial, como indignación al asesinato de Giovanni por no traer cubrebocas), y subrayó que está a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza ni acciones autoritarias, en particular ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

También comentó que sólo en caso de que así lo considere, la Fiscalía General de la República intervendría, en su calidad de ente autónomo, y consideró útil la participación en los hechos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero puntualizó que no intervendrá la Secretaría de Gobernación ni la administración federal en conjunto.

“Debe de hacerse (la investigación) pero corresponde a la autoridad local y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; sólo si lo decide la fiscalía general, si hay elementos, para que intervenga la Fiscalía General, sin duda la CNDH, es que de oficio (se intervendría), pero nosotros no intervenimos”.

-¿No le preocupa el exceso de la fuerza de la policía local, en este caso? ¿Intervendría Gobernación?

-En el caso del gobierno federal, no, porque no vamos a dar motivo a que se esté especulando de que queremos perjudicar al gobierno de Jalisco. No vamos a caer en ese juego, por eso nos hacemos a un lado.

No es la primera vez que se tienen diferencias y no contestamos, señaló. No respondemos, ahora va a ser lo mismo. Para que haya pleito se necesitan dos y cada quien tiene que asumir su responsabilidad, dijo.

El Presidente destacó que su gobierno respeta la independencia de las autoridades locales y de la soberanía de los gobiernos de los estados.

“No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador. Tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Y no soy hipócrita, no soy conservador, no aviento la piedra y escondo la mano”, expresó.

-¿Eso hizo el gobernador de Jalisco?, se le preguntó.

-No sé, no sé que hizo. Y no tengo nada que ver con lo sucedido en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable.

Reiteró entonces que no se mete en cuestiones partidistas, por respeto a la investidura presidencial, y subrayó que no usará la fuerza ante la pandemia.

“Nada por la fuerza, decía el presidente Juárez. Desde que empezamos a enfrentar la pandemia del coronavirus dejamos de manifiesto que todo se iba a hacer por convencimiento, persuadiendo a la población y así hemos tenido buena respuesta, la gente se ha portado muy bien, no ha habido actos autoritarios de parte del gobierno federal, no ha habido prohibiciones, toque de queda, todo ha sido un llamado a que actuemos como ha sucedido, de manera responsable”.

La gente, añadió, “lo ha entendido muy bien y lo que hemos logrado para domar esta pandemia se debe fundamentalmente al buen comportamiento de los ciudadanos”.

El mandatario dijo que con continuará la estrategia actual, sin imponer nada ni utilizar la fuerza.