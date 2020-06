El gobierno seguirá siendo austero: López Obrador

Villahermosa. El gobierno seguirá siendo austero, a pesar de que “hay quienes dicen que ya no aguanta más austeridad. Me llamó la atención, porque lo dijo el dirigente de Morena. Imagínense cómo estaban mal acostumbrados en general.

“Era una especie de enajenación, en donde no importaba que el gobierno gastara y gastara y se endeudara. Se les olvidaba de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Dice: ya no se aguanta la austeridad -refirió sobre Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena.

“¿Y por qué no se aguanta la austeridad?, si nosotros, los servidores públicos, a diferencia de los mexicanos, tenemos garantizado un sueldo, llueva, truene o relampaguee; haya pandemia o cualquier otra calamidad, nos están dando un sueldo nada despreciable”.

Entonces, por qué no se va a aguantar la austeridad, sostuvo el mandatario federal en conferencia de prensa. “El presidente Juárez decía que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía. Entonces sí vamos a seguir haciendo un gobierno austero”.

Son de las “deformaciones que se fueron creando durante este periodo neoliberal, y ahora tienen que cambiar esas visiones, eso es parte de la transformación”, señaló.