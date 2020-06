Caretas de México abre su tienda en línea

Ciudad de México. La Compañía mexicana de mascarillas protectoras Caretas anunció la unificación de su plataforma de comercio electrónico, adquiriendo la marca caretas.mx, esto con la intención de ampliar y unificar las marcas buscando que la gama de sus productos sean accesibles a todos los sectores de la población, ofreciendo artículos que no se rayen, no se rompan y sean anti- Fogg, buscando siempre se fabriquen en calibre .20, ofreciendo así productos que sean de la más alta calidad, para la prevención del contagio de Covid-19. De esta manera, no quitaremos el dedo del renglón en el apoyo de toda la población de México y el mudo entero, siendo el primer exportador de caretas a Canadá.

Caretas, con esta iniciativa, busca contribuir apoyando el regreso inminente de muchas empresas a partir del 1 de junio a sus actividades productivas, ofreciéndoles un portafolio de productos necesarios para combatir la epidemia Covid-19, sumando a su catálogo, caretas desechables, abatibles, goggles, tapetes sanitizantes, que son productos indispensables para el regreso a esta nueva normalidad.

Es importante reiterar a todos los mexicanos, que la nueva normalidad no es salir de casa como lo hacíamos antes de enfrentar esta pandemia, las actividades se deben de realizar siguiendo puntualmente las recomendaciones de nuestras autoridades, el uso de caretas, la cual, nos ayudará a no tocarnos los ojos, boca o nariz, que son el conductor más eficiente del virus. De la misma manera, debemos utilizar los goggles dependiendo de nuestras actividades y, los tapetes sanitizantes que contribuyen a no introducir a nuestras casas, negocios u oficinas el virus, no olvidando incluir la medida más importante que es lavarnos las manos continuamente con jabón durante mínimo 20 segundos. Estas medidas nos ayudarán a no frenar por más tiempo la economía de nuestro país.

En este sentido Caretas, reafirma su presencia en la transición de nuestro país y el mundo a la nueva normalidad, poniendo al alcance la población, los productos indispensables para prevenir la ola de contagios y, desde luego, cuidar la salud de cada persona que está expuesta a contraer el virus en su día a día.

Caretas ha logrado en los últimos meses, ganar la confianza de distribuidores nacionales e internacionales, como modelo de negocio y como consecuente punta de lanza en el mercado, para que personas que han sido despedidas o suspendidas de sus empleos, puedan obtener una oportunidad de nuevos ingresos comercializando sus productos.

Si te interesa, comercializar nuestros productos puedes ingresar a nuestro sitio y ser nuestro socio comercial: http://caretas.mx/