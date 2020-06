Apoya el Ejecutivo proyección de López-Gatell sobre defunciones por Covid-19

Villahermosa. Al señalar que le preocupa más Tabasco que el Valle de México en cuanto a número de contagios por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a las proyecciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ayer dijo que podría llegar a 35 mil la cifra de muertos por la pandemia. Sin embargo, no descartó que pueda haber algún tipo de ineficiencia en la construcción de la estadística porque el personal médico da prioridad a salvar vidas y no al recuento de datos.

“Claro que no deseo que haya tantos fallecidos, toco madera, pero pues ellos son los responsables y son expertos, el doctor Hugo López-Gatell tiene todo nuestro reconocimiento, nuestro respaldo; nos apegamos a lo que ellos van definiendo, tanto el doctor (Jorge) Alcocer (secretario de Salud) como el doctor Hugo López-Gatell”, indicó en conferencia de prensa.

De las cifras que a diario emite la secretaría de Salud y el impacto en la toma de decisiones de no presentar datos acumulados y no lo que ocurre cada jornada, respondió:

“Pues sí, se busca ir al día, pero hay esta demora, este rezago que tiene que ver con ineficiencias, pero también por la situación de emergencia, porque los directivos del sector salud, más los médicos, el personal de salud, está dedicado de tiempo completo a salvar vidas.

“Entonces, no se le da la misma importancia, no los estoy justificando pero sucede, al estar reportando lo que ocurre en cuanto a fallecimientos, por eso es el retraso, pero ya lo aclaramos ayer y todas las tardes lo va a aclarar Hugo, no es que ayer hayan fallecido 800 sino que (las cifras) se está actualizando (y ello seguirá ocurriendo) hasta que se normalice y se de datos del día. Pero nosotros sí sabemos e informamos.

“Imagínense, si yo estoy en Palenque y veo que hay 800 fallecidos y al día siguiente, mil. Si no supiera de lo que se trata, me alteraría”, explicó.

En conferencia de prensa realizada en esta capital, el mandatario precisó que no se puede prohibir la realización de pruebas rápidas de detección a Covid porque la gente es libre y, en ese sentido, también comentó que sí se pueden realizar manifestaciones pero pacíficas y con sana distancia.

Puso como ejemplo Tabasco, su estado natal, donde “se están aplicando un mayor número de pruebas”, lo cual les registra más respecto a otras entidades donde se hacen menos diagnósticos.

Esta situación, admitió, se presta a desinformación y a que no se escuchen las aclaraciones del caso y se pueda manipular. Reiteró que su gobierno no ocultará nada, no mentirá y se dirá la verdad siempre.

“En el caso de las pruebas ellos tienen sus argumentos, ya los han expresado. Y respetamos lo que ellos están haciendo. Yo lo que sostengo, si hay iniciativas de gobiernos locales, de empresas, para aplicarlas, pues no se les puede impedir, al contrario, todo lo que se haga por ayuda en la pandemia, ayudar a prevenir, tiene nuestro visto bueno, no lo podemos evitar, prohibir”, manifestó.

Subrayó que la política sanitaria del gobierno federal la definen los encargados de la estrategia correspondiente frente a la pandemia, “pero hay libertades plenas, libertades en todo sentido”.

El último punto, de las manifestaciones, surgió cuando se le preguntó del caso Guadalajara, donde este jueves se registraron disturbios en protesta por el asesinato de un joven, a manos de la policía local, supuestamente porque no traía cubrebocas, y si hay algún riesgo de que se replique este tipo de protestas en otras entidades, como ocurrió en Estados Unidos.

“No lo deseamos y yo llamo a todo el pueblo, a los ciudadanos, a los jóvenes, a los ofendidos, indignados, agraviados, a que se actúe por la vía pacífica. No a la violencia”, destacó.

El Presidente dijo que habrá que ver cómo se realizan ahora las grandes manifestaciones, pero reiteró su posición acerca de no prohibir la movilidad, como se le sugirió en la víspera del 10 de mayo, día de las madres.

“La gente está actuando bien, el pueblo de México es un pueblo con mucha conciencia y no hace falta tomar ninguna medida autoritaria. Nada absolutamente”.

Recordó que en 1991, cuando encabezó el Exodo por la Democracia, de Villa Hermosa a la Ciudad de México, la consigna era avanzar “de tres en tres”.

Entonces, dijo, ahora es algo así quien quiera manifestarse, con sana distancia y de manera pacífica.

Reiteró que como opositores “nunca rompimos un vidrio” y que un buen dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás.

En el tiempo actual, señaló, “sí se puede protestar si se hace de manera pacífica, con la no violencia, eso es lo que yo considero y no caer en provocaciones porque en todo movimiento siempre hay provocadores, esos los padecimos durante años y todavía los seguimos padeciendo”.

Por tanto, evitar la confrontación. “No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego, tiene que actuarse de manera pacífica, siempre”.